Об этом сообщает "Европейская правда".

Заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец рассказал участникам заседания в формате "Рамштайн", что Чехия в вопросе помощи Украине "совмещает максимальные пожертвования по армейским запасам, закупкам из государственных фондов, сообществам и коммерческим поставкам".

Он добавил, что нынешними приоритетами Праги в плане вооруженной поддержки Киева являются боевые машины пехоты БМП-2, танки, боеприпасы большого калибра, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны.

Среди прочего, в рамках трехстороннего проекта из США и Нидерландами по снабжению более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним прибавляется еще больше".

"Мы предлагаем увеличить темпы модернизации еще на десятки (танков – ред.), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", – отметил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечко.

Он добавил, что Чехия готова вести переговоры о создании центра по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту тяжелой техники на базе государственной компании VOP и нескольких частных компаний.