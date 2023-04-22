Чехия готова модернизировать еще десятки танков Т-72 для Украины, - итоги "Рамштайна"
На заседании Контактной группы по обороне Украины в пятницу Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец рассказал участникам заседания в формате "Рамштайн", что Чехия в вопросе помощи Украине "совмещает максимальные пожертвования по армейским запасам, закупкам из государственных фондов, сообществам и коммерческим поставкам".
Он добавил, что нынешними приоритетами Праги в плане вооруженной поддержки Киева являются боевые машины пехоты БМП-2, танки, боеприпасы большого калибра, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны.
Среди прочего, в рамках трехстороннего проекта из США и Нидерландами по снабжению более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним прибавляется еще больше".
"Мы предлагаем увеличить темпы модернизации еще на десятки (танков – ред.), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", – отметил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечко.
Он добавил, что Чехия готова вести переговоры о создании центра по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту тяжелой техники на базе государственной компании VOP и нескольких частных компаний.
- Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялась встреча глав оборонных ведомств стран, входящих в так называемую "танковую коалицию". Участники встречи подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и обслуживания основных боевых танков Leopard 2, ранее поставленных в Украину.
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