Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Чехия готова модернизировать еще десятки танков Т-72 для Украины, - итоги "Рамштайна"

Чехия готова модернизировать еще десятки танков Т-72 для Украины, - итоги "Рамштайна"

22 апреля, 2023 суббота
00:22
Война с Россией

На заседании Контактной группы по обороне Украины в пятницу Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец рассказал участникам заседания в формате "Рамштайн", что Чехия в вопросе помощи Украине "совмещает максимальные пожертвования по армейским запасам, закупкам из государственных фондов, сообществам и коммерческим поставкам".

Он добавил, что нынешними приоритетами Праги в плане вооруженной поддержки Киева являются боевые машины пехоты БМП-2, танки, боеприпасы большого калибра, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны.

Среди прочего, в рамках трехстороннего проекта из США и Нидерландами по снабжению более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним прибавляется еще больше".

"Мы предлагаем увеличить темпы модернизации еще на десятки (танков – ред.), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", – отметил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечко.

Он добавил, что Чехия готова вести переговоры о создании центра по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту тяжелой техники на базе государственной компании VOP и нескольких частных компаний.

  • Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялась встреча глав оборонных ведомств стран, входящих в так называемую "танковую коалицию". Участники встречи подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и обслуживания основных боевых танков Leopard 2, ранее поставленных в Украину.
Чехия
оружие для Украины
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
21 апреля, 2023 пятница
Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
весна
20 апреля, 2023 четверг
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
21 апреля, 2023 пятница
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 апреля
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 апреля
00:48
Четверым задержанным за хулиганство возле Лавры избрали меры пресечения
00:24
Чтобы получить гражданство Украины, придется сдать экзамены на знание языка, истории и Конституции: президент подписал закон
00:13
"Арсенал" спасся от поражения "Саутгемптону", но рискует потерять лидерство в АПЛ
2023, пятница
21 апреля
23:58
Эксклюзив
Не стоит игнорировать письмо конгрессменов-трампистов Байдену с призывом прекратить помощь Украине, - Чалый
23:49
Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики
23:41
Мы ежедневно выигрываем важное время и не даем РФ занять удобные рубежи, - Сырский
23:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 апреля
23:16
Упрощен выезд раненых бойцов на лечение за границу. Подробности
22:42
Похитил со счета соседа 1,3 млн грн помощи за гибель сына-воина: 16-летний парень сядет за решетку
22:41
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Наступление ВСУ начнется на 3-5 направлениях: военные итоги недели
22:37
"В Луческу всегда что-то не так. Козлами отпущения всегда были украинцы", - экс-футболист "Шахтера"
22:07
Латвия решила передать Украине все свои ПЗРК Stinger
21:57
В Сумской области под российский обстрел попала школа. Ранен человек
21:45
Обзор
Россия разбомбила собственный город, отношения Будапешта с Киевом снова ухудшились, ВСУ удержали Бахмут, несмотря на скепсис США. Мировые СМИ об Украине 21 апреля
21:39
Звезда сериала "Теория Большого взрыва" Кевин Зусман женился во второй раз
21:30
Украинские морпехи уничтожили за неделю 131 россиянина, станцию РЭБ, танк и ПТРК
21:15
На Запорожье сработала ПВО
21:03
Чехия должна потребовать от ЕС начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, – Павел
20:38
Почти 20% украинцев, вернувшихся из плена, имели статус пропавших без вести
20:07
Восстановление Украины, жилищное строительство: Зеленский встретился с президентом ЕБРР
20:07
Россия перебросила часть боевых подразделений из Скадовска в Крым, - Генштаб
20:07
OPINION
Неизбежная цена уроков истории
20:00
Обзор
Победные новости 422-го дня войны: вооружение для Украины, которое даст преимущество на поле боя, и беспилотник для разминирования от украинского стартапа
20:00
Обзор
Рекорды Конотоп и Ковтуна, "Шахтер" - лидер УПЛ, а Мудрык ассистирует за "Челси": обзор главных событий украинского спорта за 15-21 апреля
19:49
Кличко поддержал введение пересадочного билета в общественном транспорте
19:17
Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских бойцов, - СБУ
19:12
Эксклюзив
Комитет Рады потребует внесения в повестку дня двух законопроектов по УПЦ (МП), - нардеп Констанкевич
19:10
Зеленский призвал сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне Украины
19:07
Документы Пентагона: Китай разрабатывает кибероружие для поражения вражеских спутников
18:55
В Бахмуте пограничники ликвидировали штурмовую группу террористов
18:54
Эксклюзив
"Используем время оптимально": Милли объяснил отсутствие решения о предоставлении истребителей и назвал "важнейшую задачу"
18:47
В Украине запускают тестирование сервиса "єВідновлення", через который можно получить компенсацию за утраченное жилье
18:34
коммуналка
Правительство запретило взимать коммунальную задолженность c ВПО
18:32
Эксклюзив
Ллойд Остин
Оборудование, которое получит Украина в следующем месяце, даст ВСУ преимущество на поле боя, - Остин по итогам "Рамштайна-11"
18:32
Обзор
Самые ожидаемые "Три мушкетера…" или самые красивые "Стражи планеты": что посмотреть в выходные
18:25
Эксклюзив
Генерал Милли: Украина получила уже более $55 млрд, мы разрабатываем новый пакет помощи
18:11
Обзор
Зерновой кризис. Почему ближайшие соседи ударили по украинскому агросектору
18:07
танк Аbrams M1
Генерал Миллли: Танки Abrams – самые современные, они кардинально изменят ситуацию на фронте
18:02
OPINION
Документы Тейшейры: как изменится картина войны?
17:40
Эксклюзив
После передачи F-16 Украине потребуется еще больше систем ПВО Patriot, - офицер ВСУ Лапин
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV