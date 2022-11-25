Чехия готова этой зимой принять еще десятки тысяч беженцев из Украины
Правительство Чехии готовится к возможной зимней миграционной волне из Украины и сможет принять десятки тысяч беженцев, но не так много, как в предыдущие месяцы
Об этом сказал министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает Czech Radio.
По его словам, это связано с отсутствием мест размещения людей, а также ограниченными возможностями социальной системы и системы здравоохранения.
Он добавил, что количество украинцев в Чехии составляет от 3,4 до 3,7% населения, то есть от 355 до 390 тысяч человек, а количество выданных виз временной защиты составляет 460 тысяч.
Таким образом, Чехия приняла наибольшее количество беженцев на душу населения в Европейском Союзе.
Пока правительство Чехии готовит сценарий кризисного типа размещения, поскольку, по словам Ракушана, другого типа жилья не будет. В этой связи он отметил, что нужна помощь всего Европейского Союза и стран-членов, которые не так перегружены, как Чехия.
По словам министра, текущий наплыв беженцев невелик, и ни один регион не испытывает избыточного давления.
"Пока мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой", - сказал Ракушан.
- Напомним, 16 ноября чешский парламент признал террористическим действующий российский режим.
- Также во время встречи в "формате Рамштайн" 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
- 22 ноября стало известно, что Чехияподарит Украине еще две мостовые конструкции, а 25 – Прага предоставит Киеву и Николаеву оборудование для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ.
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