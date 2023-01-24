Чехия досрочно выполнила требование ЕС по экономии газа
На сегодня Чехия в межгодовом сравнении сэкономила 850 миллионов кубометров природного газа
Об этом сообщает Сzech Radio .
Сообщается, что таким образом, страна досрочно выполнила установленный в рамках Евросоюза норматив по сокращению потребления этого вида топлива в зимний период на 15%. Информацию обнародовало министерство промышленности и торговли Чехии.
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В частности, добавляется, что запасы газа в чешских хранилищах на данный момент вдвое превышают показатели того же периода прошлого года. Это обстоятельство, в частности, влияет на актуальное падение цены на голубое топливо на рынке.
Кроме этого, аналитики обращают внимание, что сэкономить газ позволила теплая погода и подход граждан к расходованию стратегического топлива, что, в свою очередь, обусловлено высокими ценами энергоресурсов.
- 23 января кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш сообщил , что не будет отправлять чешских солдат в страны НАТО - Польшу или страны Балтии в случае нападения России.
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