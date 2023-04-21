Чехия должна потребовать от ЕС начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, – Павел
Быстрое членство Украины в Евросоюзе отвечает интересам Чехии, и она должна настаивать на начале переговоров по этому поводу между Украиной и ЕС
Об этом, как сообщает Ceske Noviny , президент Чехии Петр Павел заявил после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Чем шире будет зона стабильности восточнее наших границ, тем безопаснее нам будет", – сказал Павел журналистам после встречи.
По его словам, скорейшее членство Украины в Союзе отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы "переговоры о вступлении с Украиной действительно начались до конца этого года".
Однако, по словам лидера Чехии, Мишель признал, что в Евросоюзе существуют разные взгляды на этот вопрос. Одной из проблем, возникшей в последние дни в дружественном подходе ЕС к Украине, является ограничение на импорт зерновых и другой сельскохозяйственной продукции.
Павел подверг критике односторонние блокады импорта украинского зерна, которые ввели Польша, Словакия и несколько других стран из-за проблем со сбытом собственного производства.
"Я четко вижу выход не в принятии односторонних мер отдельными государствами, а в рамках Европейского Союза", – сказал Павел, комментируя этот вопрос. По его словам, одним из решений могут стать временные тарифы.
- Украина стала кандидатом на членство в ЕС в прошлом году, после полномасштабного вторжения РФ. Ряд стран околовоенного региона поддерживают такое стремление Киева, однако некоторые страны призывают к замедлению темпов переговоров и говорят, что процесс вступления будет продолжаться более десяти лет.
- 4 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европарламента Робертой Мецолой. Он заявил , что Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.
- Более 100 ведущих деятелей Европы призвали в июне начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
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