Чехия должна потребовать от ЕС начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, – Павел

Об этом, как сообщает Ceske Noviny , президент Чехии Петр Павел заявил после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Чем шире будет зона стабильности восточнее наших границ, тем безопаснее нам будет", – сказал Павел журналистам после встречи.

По его словам, скорейшее членство Украины в Союзе отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы "переговоры о вступлении с Украиной действительно начались до конца этого года".

Однако, по словам лидера Чехии, Мишель признал, что в Евросоюзе существуют разные взгляды на этот вопрос. Одной из проблем, возникшей в последние дни в дружественном подходе ЕС к Украине, является ограничение на импорт зерновых и другой сельскохозяйственной продукции.

Павел подверг критике односторонние блокады импорта украинского зерна, которые ввели Польша, Словакия и несколько других стран из-за проблем со сбытом собственного производства.

"Я четко вижу выход не в принятии односторонних мер отдельными государствами, а в рамках Европейского Союза", – сказал Павел, комментируя этот вопрос. По его словам, одним из решений могут стать временные тарифы.