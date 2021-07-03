Чехия - Дания: Где и когда смотреть четвертьфинальный матч потенциальных соперников Украины на Евро-2020
Сегодня, 3 июля, в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу сборная Чехии сыграет против Дании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
Если Украина победит Англию, то в полуфинале встретится со сборной, которая выигрывает в матче Чехия - Дания.
Евро-2020
четвертьфинал
3 июля
Чехия - Дания
Баку, стадион "Олимпийский"
Начало в 19:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании победила Швейцарию и вышла в полуфинал.
- В другом матче четвертьфинала Евро-2020 сборная Италии победила Бельгию.
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