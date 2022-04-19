Чехия будет ремонтировать украинскую военную технику, - министр обороны
Министерство обороны Чехии через агентство AMOS поможет Украине в обслуживании бронетехники
Об этом сообщило минобороны Чехии, передает Интерфакс-Украина .
Для этого будут привлечены чешские предприятия оборонной промышленности с заводами в Чехии и Словакии.
"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или повреждена во время боевых действий", - сказала министр обороны Яна Чернохова.
Первый конкретный контракт – ремонт танков Т-64. В дальнейшем ремонт может быть распространен на броню семейств типа БРД и БРДМ.
"Чешская помощь заключается в использовании мощностей чешских предприятий оборонной промышленности для проведения масштабных работ, в частности по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования длительного хранения", - говорится в сообщении.
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