Чехия будет ремонтировать украинскую военную технику, - министр обороны

Об этом сообщило минобороны Чехии, передает Интерфакс-Украина .



Для этого будут привлечены чешские предприятия оборонной промышленности с заводами в Чехии и Словакии.

"Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве между чешскими и украинскими компаниями в сфере ремонта наземной техники, которая должна быть введена в эксплуатацию или повреждена во время боевых действий", - сказала министр обороны Яна Чернохова.

Первый конкретный контракт – ремонт танков Т-64. В дальнейшем ремонт может быть распространен на броню семейств типа БРД и БРДМ.

"Чешская помощь заключается в использовании мощностей чешских предприятий оборонной промышленности для проведения масштабных работ, в частности по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию оборудования длительного хранения", - говорится в сообщении.