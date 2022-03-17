Чехия больше не может принимать новых беженцев из Украины, уже прибыло около 270 тыс. граждан, - премьер

Об этом сообщает НВ со ссылкой на NU .



Он сказал, что Чехия приняла около 270 тысяч украинцев.



"Мы должны понимать, что достигаем предела того, что мы можем принять без особых проблем", – сообщил Фиала.

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