Об этом сообщает Czech Radio.

"Сохранение членства могло быть истолковано Россией как продолжение научного сотрудничества в стратегической области и косвенно как игнорирование того факта, что РФ совершает беспрецедентные нарушения международного правопорядка и прав человека", - говорится в принятом решении.

Известно, что длившийся много лет процесс отказа от сотрудничества с российским Объединенным институтом ядерных исследований был запущен еще в апреле 2022 года. Последнюю точку в середине лета поставил президент Чехии Милош Земан, подписав соответствующий документ.

Ранее Министерство образования Чехии приняло решение о прекращении участия своих сотрудников в исследовательской деятельности организации.

По мнению ведомства, польза от сотрудничества Чехии с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне в последние годы была неоспоримой, однако прекращение членства в организации не станет существенным ограничением для чешских исследований.

4 сентября премьер Эстонии Кая Каллас призвала держать Россию в изоляции до полной деоккупации всех территорий Украины.

26 декабря президент Чехии Милош Земан назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину самой большой проблемой уходящего года. "Я полностью поддерживаю помощь борющейся Чехии Украине и верю, что рано или поздно давление свободных стран заставит Россию покинуть территорию Украины", - сказал политик.

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