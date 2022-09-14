Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в среду, 14 сентября.

Как говорится в сообщении, РФ принесла энергетической инфраструктуре Украине очень большие убытки, которые будут подсчитаны и предъявлены после освобождения всей украинской территории.

"Финальный подсчет убытков будет осуществлен после нашей победы, деоккупации всех украинских территорий. Но в чем я могу заверить: что может еще не хватить нефтегазовых доходов некоторым, чтобы рассчитаться с Украиной и, в частности, с Укрэнерго за эти убытки. Чек России мы предъявим очень большой, это я могу гарантировать", – сказал Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов РФ на Сумщине, Донетчине, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине.

Украина будет добиваться от России репараций в размере $300 млрд из-за ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением.

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