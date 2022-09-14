Чек России мы предъявим очень большой: глава Укрэнерго о причиненном ущербе энергетической инфраструктуре Украины
Сегодня, 14 сентября, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина после освобождения всей территории предъявит России чек за причиненный ею ущерб
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в среду, 14 сентября.
Как говорится в сообщении, РФ принесла энергетической инфраструктуре Украине очень большие убытки, которые будут подсчитаны и предъявлены после освобождения всей украинской территории.
"Финальный подсчет убытков будет осуществлен после нашей победы, деоккупации всех украинских территорий. Но в чем я могу заверить: что может еще не хватить нефтегазовых доходов некоторым, чтобы рассчитаться с Украиной и, в частности, с Укрэнерго за эти убытки. Чек России мы предъявим очень большой, это я могу гарантировать", – сказал Кудрицкий.
- Ранее сообщалось, что 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов РФ на Сумщине, Донетчине, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине.
- Украина будет добиваться от России репараций в размере $300 млрд из-за ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное