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Чек России мы предъявим очень большой: глава Укрэнерго о причиненном ущербе энергетической инфраструктуре Украины

14 сентября, 2022 среда
20:07
Экономика

Сегодня, 14 сентября, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина после освобождения всей территории предъявит России чек за причиненный ею ущерб

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в среду, 14 сентября.

Как говорится в сообщении, РФ принесла энергетической инфраструктуре Украине очень большие убытки, которые будут подсчитаны и предъявлены после освобождения всей украинской территории.

"Финальный подсчет убытков будет осуществлен после нашей победы, деоккупации всех украинских территорий. Но в чем я могу заверить: что может еще не хватить нефтегазовых доходов некоторым, чтобы рассчитаться с Украиной и, в частности, с Укрэнерго за эти убытки. Чек России мы предъявим очень большой, это я могу гарантировать", – сказал Кудрицкий.

  • Ранее сообщалось, что 11 сентября возникли перебои с электроводоснабжением из-за обстрелов РФ на Сумщине, Донетчине, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине.
  • Украина будет добиваться от России репараций в размере $300 млрд из-за ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением.

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Украина
Россия
война с Россией
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