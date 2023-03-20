Си, очевидно, знал о планах Путина начать полномасштабную войну и одобрил это. И разочарован результатами. Вместо удара по престижу США и НАТО, раскола в Европе, война привела к активизации и консолидации НАТО, увеличению военных бюджетов Японии, Кореи и Тайваня, к сближению Индии и США в регионе.

Но Россия все еще очень нужна Китаю. Почему? Ибо все еще остается самым большим союзником.

Экономически. Россия – поставщик критических для Китая ресурсов (энергетика, продовольствие, лес, уголь, металлы). Политически. Китай ценит влияние России на Ближний Восток, Кавказ, Среднюю Азию и Африку. Военно. Россия как военный союзник с ядерным потенциалом рассматривается как серьезный фактор равновесия на случай обострения.

Китай не заинтересован в слабой России, погружающейся в хаос. РФ должна сохранять управляемость и поставлять ему то, что нужно. Соответственно, Китаю не требуется очевидное поражение РФ. Очевидно, проиграть - это не столько потерять завоеванное, сколько прекратить быть значительной военной силой и утратить управляемость.

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Поэтому Си не может ожидать, что оно "как-то закончится". Но и открыто поддерживать РФ тоже довольно сложно. Снабжать оружием (в тех количествах, что может изменить ход войны), открыто давать деньги — это создать два больших риска:

Толкнуть Европу "в объятия" США. Потому что европейские политики все еще живут в мире иллюзий, что они могут не участвовать в соперничестве США и КНР. Для Си важно восстановить динамику экономических отношений с Европой в условиях проблем в китайской экономике, а не получить санкции от ЕС. Создать в США еще один "двухпартийный консенсус". Если Китай становится участником конфликта, то часть администрации Байдена, а также республиканцы и демократы, считающие главной угрозой Китай, станут более решительными.

Открытая поддержка России может оказаться бесполезной. Россия все равно может проиграть. И тогда Китай получит все минусы ситуации без всяких плюсов

Есть и третий риск – открытая поддержка России может оказаться напрасной. Россия все равно может проиграть. И тогда Китай получит все минусы ситуации без всяких плюсов. Поэтому Си стал большим дипломатом. Мирный процесс может являться средством получить желаемое: и не допустить разгромного поражения РФ, и закрепить свой авторитет как страны, которая может решить глобальные проблемы. Как минимум они должны попытаться.

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И с этим Си приезжает в Москву. Там он будет решать несколько задач:

Символическую. Уже несколько поколений китайских руководителей свой первый визит совершают в Москву. А этот визит – первый международный после официального начала третьего срока главы КНР. Экономическую. Получить больше экономических бонусов в выгодных условиях для Китая как продавца и покупателя, не обещая ничего существенного взамен. Что касается поставок оружия (возможного "китайского ленд-лиза"), то Китаю для этого не нужно везти Си в Москву, скорее наоборот. Дипломатическую. Личное прощупывание возможности завершить не очень выгодную (очень невыгодную) Китаю войну на компромиссных позициях. Или хотя бы очертить европейским политикам и друзьям из "третьего мира", что "Китай старается".

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Этот визит, скорее всего, закончится тем, что Си получит все, что хочет, по 1 и 2 пунктам. И ничего – по третьему. Хотя весь процесс будет сопровождаться массовыми заявлениями о "намерениях" и "настроенности". Но по факту ничего не будет. Ибо:

поездка Путина в Крым и Мариуполь — именно подготовка к визиту Си, которая должна продемонстрировать, от чего Путин в рамках любых мирных инициатив "никогда" не откажется. И он точно будет рассказывать о том, что "посетил новые регионы, вошедшие в Россию по воле местных".

мы будем разговаривать с КНР в контексте нашего "мирного плана": вывод российских войск, выплата компенсаций, наказание военных преступников. Надо тянуть время. Что мы и продолжим делать.

Могут ли китайцы предпринять иррациональные действия, если Россия явно будет падать? Повторюсь. Такой риск есть всегда. Но если (когда) Россия начнет быстро падать, помощь техникой ее уже не спасет.

Так что волокита продолжится. Продолжаем наблюдать.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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