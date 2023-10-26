Чего ждать от нового спикера Палаты представителей Конгресса США
Точно будет больше проверок, более жестких и более тщательных ревизий, аудитов, проверок, прямых вмешательств и внешнего контроля
Спикером Палаты представителей избрали Майка Джонсона, 51-летнего республиканца из Луизианы, трамписта (требовал у Трампа не признавать победы Байдена), сторонника максимальной помощи Израилю и противника увеличения помощи Украине.
Приятного мало, конечно, но и трагедии не ожидается. Отменить или уменьшить военную и техническую помощь Украине Джонсону не получится. А вот с финансовой помощью действительно можно перекрыть источники полностью, частично, окончательно или временно, сказать сложно.
Что это значит для нас? Точно будет больше проверок, более жестких и более тщательных ревизий, аудитов, проверок, прямых вмешательств и внешнего контроля.
Учитывая ежедневные сообщения о большей или меньшей коррупции на всех уровнях (от военкомов до масштабных государственных проектов), это скорее следует оценивать положительно, чем отрицательно. Америка хочет знать максимум достоверной информации о том, как используется вся ее помощь.
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Бремя финансовой помощи, вероятно, действительно переместится на ЕС.
Но в Америке по поводу консервативного спикера Палаты представителей не стоит исключать еще один момент: консервативные республиканцы всегда были за поддержку отечественного военно-промышленного комплекса. Это сила, это геополитический диктат, рабочие места для избирателей республиканцев. Таким образом, помощь Украине в плане оружия и техники может увеличиться: ибо это опустошает склады США и стимулирует заполнять их новейшим вооружением вместо устаревшего, производимого в 1980-90-х, а иногда и раньше (их специалисты часто шокированы успешным применением старого оружия -" ты смотри, оно еще успешно долетает и результативно взрывается, не развалилось и не сгнило за полвека!".
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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