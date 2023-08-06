Чего не заслужили украинцы?
Надо, конечно, еще многое менять, но если не будем уважать себя – никто не будет нас уважать!
Украинцы не заслужили:
- геноцида и вывоза 700 тысяч детей на территорию оккупанта;
- убийств людей крылатыми ракетами, которые должны были нести ядерные боеголовки, со стратегических бомбардировщиков;
- потери лучшего, что есть в стране – патриотических, мотивированных, героических воинов, мужчин и женщин;
- вынужденной необходимости воевать с геополитическими ограничениями, которыми не отягощен враг, в частности, чтобы война не вышла за территорию Украины;
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- экоцида и запугивания ядерным оружием, когда "добровольно" от него отказались;
- больниц, детских садов, домов престарелых без отопления и освещения, когда враг уничтожает энергетическую инфраструктуру;
- призывов приравнять агрессора к жертве;
- некоторых вроде бы образованных людей, но, что удивительно, без глубокого критического мышления, амбициозных и шумных, преследующих чисто свои цели, сеющих уныние и пытающихся нам снова навязать комплекс неполноценности, одновременно подыгрывая российским нарративам.
Украина и украинцы заслужили быть уважаемыми в мире!
Надо, конечно, еще многое менять, но если не будем уважать себя – никто не будет нас уважать!
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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