Немного о том, чего не видно за трусиками мальчика в трусиках

А за трусиками мальчика в трусиках не видно его е*нутую мамку в платке, которая с самого детства водила его в "церковь", где рассказывала, что там живет бог, а те дяди в сарафанах - его ангелы, которых во всем надо слушаться.

Со временем, этот мальчик перестал играть с детьми на улице, играть в компьютерные игры, а может даже ходить в школу, всю жизнь посвятив какому-то хору. Ибо это для бога.

Еще в младенческом возрасте этого мальчика изнасиловал "ангел божий" в черном сарафане. Ведь в угоду богу все делалось и делается. Тайные знания, так сказать, передаются

Затем еще в детском возрасте этого мальчика изнасиловал "ангел божий" в черном сарафане. Ведь в угоду богу все делалось и делается. Тайные знания, так сказать, передаются.

А еще этому мальчику, украинскому мальчику, рассказывали, что он неполноценен, что где-то там в Москве живут его старшие братья, которые могут передавать "тайные знания" ему, если только захотят, а он должен быть смиренным.

А потом этот мальчик, украинский мальчик, рос, вступал в "духовные семинарии" Паш Мерседесов и уже сам насиловал во имя бога и Путина украинских мальчиков и девочек.

А потом этот мальчик, украинский мальчик, вырастал, вступал в "духовные семинарии" Паш Мерседесов и уже сам насиловал во имя бога и Путина украинских мальчиков и девочек

И не факт, что их е*анутые мамки-сектантки не участвовали в их физическом изнасиловании, выгораживая насильников, призывая терпеть, мириться, быть смиренными.

Тысячи таковых. Изнасилованны[ морально и физически. Оккупантами. При нашем молчаливом согласии, на наших глазах.

Ликвидация этой секты и наказание человеческое должно произойти.

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Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

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