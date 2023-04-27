Что нужно понять каждому — Китай не наш друг. Вдохновитель великой войны России против Украины подчеркнуто не называет войну войной даже после беседы. И в бессчетных релизах на тему телефонного звонка нигде и никак не упомянута Россия.

Си Цзиньпин и Путин, фото: Reuters

"Мы заинтересованы в вопросе политического урегулирования ситуации в Украине". "Сложная эволюция украинского кризиса". "Диалог и переговоры - единственный путь". "Китай всегда стоит на стороне мира". Вы только что прочитали основные положения Китая относительно масштабного кровопролития в Украине, которое началось сразу после Олимпиады в Пекине.

Почему телефонный разговор состоялся именно сейчас?

Прежде Китай пытается позитивчиком стереть публичный негатив от очень скандального интервью посла Китая во Франции Лу Шайе, который сказал, что "Крым Украине подарил Хрущев". А все постсоветские государства неполноценны, потому что якобы "нет таких договоренностей, которые придавали бы силу их суверенитету". То есть Китай публично признал право РФ устраивать акты агрессии против государств, которые до 1991 года были в тюрьме СССР.

Хотя подобные заявления порадовали Кремль — тут ключевое именно о российском Крыме, на Западе и особенно в балтийских государствах они были восприняты в штыки. И потому на фоне этого факапа Си Цзиньпин решил-таки взять трубку от Зеленского.

Более того, Китай даже специального представителя для "углубленного обсуждения политического урегулирования" отправил в Киев. Этим китайским голубем мира будет некий Ли Хуэй. Это человек, предметно занимавшийся китайско-советскими связями с 1975 года. Далее Ли Хуэй в течение десяти лет занимал должность посла Пекина в РФ – с 2009 по 2019 год. В 2019 году российский президент Владимир Путин вручил дипломату Орден дружбы "за заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между народами РФ и КНР, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей". Когда Ли Хуэй был помощником министра иностранных дел Китая в 2006 году, получил также официальную благодарность от Путина за большой вклад в развитие сотрудничества. То есть это явно не та особа, которая посмотрит эмоциональные патриотические вечерние обращения Зеленского и проникнется ежедневными страданиями украинцев.

Путин и Ли Хуэй, фото:kremlin.ru

Пока неясно, когда именно Ли Хуэй приедет в Украину. А еще очень интересно, будет ли в его расписании поездка в Бучу и Ирпень. И станет ли поводом увиденное в Украине для более жесткой и четкой позиции Китая на уровне ООН.

Вряд ли Китай хочет нам добра. Китай хочет сохранить лицо на фоне масштабной подготовки азиатских соседей Китая — Южной Кореи или Японии к третьей мировой войне. А еще это попытка свести тему войны в Украине к нулю. Не секрет, что для Китая важны рынки Европейского Союза, еще более важны экономические отношения с Францией и Германией. И потому, к радости России, это еще и попытка темой личной национальной выгоды опустить тему Украины где-то пониже.

И как раз здесь Зеленскому нужно быть очень осторожным, как и нынешним публичным лицам украинского государства. Китаю плевать на будущее Украины. Пекин предпочел бы, чтобы здесь была серая зона с рядом территорий оккупаций, куда не захочет прийти НАТО, инвестиции и будет безумный отток людей. Китаю выгодно ловить рыбку в мутной воде — и поэтому его очень бы устроило коррупционное правительство, которое чихать хотело на реформы, которых требуют западные партнеры.

Этот звонок Си Цзиньпина Зеленскому является попыткой предотвратить начало активной фазы украинского контрнаступления и навязать переговоры для замораживания существующего положения на поле боя. Если мы сравним это с радостями России и пунктами "мирного плана" Китая, это чистое лоббирование прекращения военных действий. И дарование РФ уже оккупированных территорий юга и Донбасса. Для последующих оккупаций после 7-8 лет подготовки с учетом всех нынешних ошибок.

К счастью, очевидно, что этот звонок Зеленского Си Цзиньпина состоялся после консультаций с нашими западными друзьями. Ведь наш президент четко сказал, что Украина должна восстановить территориальную целостность в границах 1991 года, включая Крым. Что ситуация на фронте сложная, но Украина и дальше будет освобождать свою землю, а мира за счет территориальных компромиссов не будет. И что нужно, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне, в частности, от военно-технического сотрудничества и поставки оружия. Все это вкладывается в канву того, что США несколько месяцев публично говорили о том, что Си должен напрямую послушать Зеленского о войне в Украине.

Тест на профпригодность и патриотизм команды Зеленского

Уверена, что у отдельных людей из близкого окружения президента возникнет желание решить что-нибудь со спецпредставителем Ли Хуэем в "неформальной обстановке". Но здесь следует помнить, что подобная ресторанно-телефонная дипломатия с Дмитрием Козаком привела к большой и тяжелой войне. А еще большая удача, что на фоне этих многолетних разговоров о разоружении, разминировании и легализации ОРДЛО в украинской Конституции США и Великобритания нас не бросили и с первого дня стали нашими партнерами.

Очень мирная страна Китай безразлично относится к тому, что здесь будет после войны — безлюдное Дикое поле или более или менее живое, куда можно вкладывать деньги. В китайских глазах мы еще одна лаборатория с подопытными белыми мышами. И что произойдет после экспериментов с грызунами, их не волнует.

Поэтому, когда в следующий раз Зеленскому захочется пообщаться с Си, стоит учитывать, что никаких разговоров с Китаем не стоит проводить без позиции США. Нельзя брать американское оружие и деньги и целоваться в десна с главным врагом Америки. Никаких свободных импровизаций и ресторанной дипломатии с "как-то порешаем". Иначе вполне лояльный рядовой избиратель из штата Алабама будет очень прав, если напишет в Twitter: "Почему миллиард моих налогов идет не на дорогу в моем селе, а на с*чек из Китая?"

Далее следует понимать, что усталость от войны косит ряды не только наших локальных любителей лавандовых рафов и чилов под русский кальянный рэп. Обычный француз, немец и итальянец хочет забыть о чужой войне и беспокоиться о том, как планировать свои два законных отпуска в Грецию. Поэтому Украине нужно не дать заговорить нашу войну и оккупацию 18% территорий. И не дать выстрелить мнению, о котором мечтают россияне и их друзья китайцы. Мол, давайте будем меньше давать оружия Украине, потому что так они скорее будут искать примирения с россиянами. Ценой наших территорий и сломанных судеб, конечно.

Поэтому, улыбаясь Си Цзиньпину и его опытному специалисту из России, осыпанному путинскими орденами, стоит знать, что это враг. И против каждого дракона должен быть надежный меч в правой руке за спиной.