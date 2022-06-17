Чего хочет от нас Старая Европа

24 февраля роль "терпи, моя красавица" выпала Украине – это ее раздирает когтями кремлевское чудовище. Такова плата за покой и сытую жизнь, к которой за последнюю четверть века привыкла Европа.

Чего же хочет старая колыбель цивилизации? Сразу поставим за скобки Британию, чувствующую особые сантименты к Украине. И стала по сути тефлоновым щитом от внутренних проблем лично премьер-министра Бориса Джонсона. Украина – дело имиджа для нынешнего британского правительства консерваторов, подобных глобальных дел для поднятия национальной гордости у них не было со времен Маргарет Тэтчер. Лондон – наш друг, и страшно прогнозировать, что мы могли бы подписать в Стамбуле на волне сильного страха от увиденного в Буче, если бы Джонсон не приехал поговорить с нашим президентом Владимиром Зеленским.

Британия и их основной партнер США хорошо понимают, что любые уступки России в плане нового Минска-3, улучшенного плана Штайнмайера или конспекта, с которым российский переговорщик Мединский бегал по Стамбулу, – это колокол по ним самим. Что с ними можно не считаться. Что второе поражение после Афганистана – не случайность, а скорее уже традиция. И можно рвать больше. Можно плевать на всю систему правил, которую демократический мир так скрупулезно нарабатывал после Второй мировой.

Есть государства Восточной Европы и Балтии, которые в разные годы пережили на себе гусеницы советских танков и отдали немало девушек – задобрить красного дракона, чтобы государства Западной Европы были спокойны. И могли торговать. Если российско-украинская война образца фазы 2014 года почти не коснулась их, то нынешнюю они почувствовали вполне. Миллионы беженцев из Украины, ставшие серьезным испытанием для внутренних экономик, нестандартные логистические решения для спасения нашего фронта и главное – страх за свою шкуру. Все они боятся краха Украины и делятся всем что есть – советскими танками, старыми вертолетами, совместимой с нашей артиллерией. Едва ли не впервые за 30 лет все эти государства сбились в один кулак и четко заявили соседям, что они не просто экзотические страны с постсоветским прошлым, которые радуются заказам немецкой экономики. А ясно заявляют, что они мощный игрок Евросоюза.

Эти настроения хорошо понимают лидеры основных экономик Евросоюза – Шольц, Макрон и Драги. И как бы Франция, Германия и Италия ни хотели бы отмотать бобину до 24 февраля — торговать по-прежнему с Россией не получится. Хотя потуги Эмманюэля Макрона "сохранить лицо Путину" и позвонить ему со всех телефонов мира стали международным мемом, - слишком красноречиво говорила его мимика после посещения изуродованного оккупантами престижного района Ирпеня. Одно дело жалеть Путина в Елисейском дворце, другое — видеть сожженные коттеджи вживую. Такое не стирается, как бы ты ни бегал от правды.

Издание Die Welt сегодня выдало сенсацию , о которой мы знали и так. Лидеры Франции, Германии и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, "убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

"Экономические убытки, которые их страны терпят из-за войны, становятся все больше и их труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня", - объясняет издание позицию лидеров европейских стран.

Мы все понимаем и искренне сочувствуем, но пошли на уступки этим же экономикам и их благосостоянию, когда в 2015 году согласились на крайне невыгодный "Минск" и получили крюк под ребро, хотя могли решить вопрос российского вторжения еще тогда на Донбассе. Еще тогда – в Крыму, если бы западная поддержка была реальной, а не для отвода глаз и ради бесперебойной российской торговли от всех участников. Мы тоже не исключение.

И вчера, в ответ на все эти просьбы сделать хоть что-то ради западноевропейского благополучия, Зеленский сказал разумную вещь: "Любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности в Европе должно базироваться на том, что нужно освободить Европу от цепей зависимости, которые российское государство создавало в течение десятилетий. Безопасность просто невозможна без этого, причем это все равно и для Севера Европы, и для Юга, и для Запада, и для Востока". Пока бизнес-империи Франции, Германии и Италии будут юзать российскую нефть и газ - дракон будет тянуться когтями в сторону Европы.

Путин не нападал на Германию, но совершил невозможное: Берлин еще после Первой мировой войны стремился сделать Россию своим сырьевым придатком. А вышло так, что это Россия взяла в заложники немецких политиков и все, что делала Мутти ради благополучия рядового немца, летит кувырком. Министр экономики Роберт Габек призвал бережливых немцев к дополнительной экономии: "Пора сделать это. Каждый сэкономленный киловатт-час помогает в этой ситуации. Она серьезная, но это не та ситуация, которая ставит под угрозу энергетическую безопасность Германии", - сказал он. Габек уточнил, что проблем с поставками газа в Германию нет, но рыночные цены продолжат расти. Министр заверил, что Берлин готов к этой ситуации, и власти приняли законы, обязывающие заполнять газовые хранилища. Газ этот российский — потому понятно, почему все три лидера Старой Европы так не хотят ссориться окончательно с Россией сейчас. Когда нужно заполнять трубы под завязку. Пока есть такая возможность для перехода на альтернативные источники.

"Сохранить лицо Путина" имеет четкую практическую основу. Это пока не предоставлять нам танки и истребители. Если ты украинец, читать о таком циничном решении больно, но – добро пожаловать в прагматический мир без розовых пони. Нашими руками плавят Россию, нашими гробами оплачивается статус государств, в которые стремились эмигрировать в поисках лучшей жизни тысячи украинцев. Мы так долго гордились статусом "щита Европы", но эта метафора оказалась не такой уж и привлекательной, когда утром читаешь некрологи знакомых тебе людей.

Нам не дадут пасть – Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, окончательное решение должно быть 22-23 июня. Нас поддерживают деньгами, нам не дадут пасть на фронте. Пока Старая Европа должна переварить свое восхищение "сильным лидером" Путиным, разобраться с тухлыми российскими консервами и понять, что российская культура вызывает одну эмоцию – как перекошенное лицо Макрона в Ирпене.

Эмманюэль Макрон в Ирпене 16 июня, фото: Getty Images

Это тяжело, потому что выкручивает руки многолетним схемам и планам, но это будет, если Европа не хочет внутреннего раскола.

Это еще урок для нас. 22-23 июня мы должны получить сквозь пот, кровь и слезы это желаемое кандидатство. Но нам еще нужно очень много поработать, чтобы Запад, а именно Старая Европа, научились нам доверять. Невозможно прятать за военной флиской Олега Татарова и обещать реформы суда, о которых намекнула как о главном условии Урсула фон дер Ляйен. Невозможно сеять антизападную Европу и хвалить Китай за "нейтралитет", как это делали несколько раз подряд украинские власти. И еще невозможно плевать на собственную безопасность, если враг – твой сосед и в обозримой перспективе он никуда не денется, — никто не забыл эти упреки о недружественном Западе, который "нагнетает о войне с нашими друзьями-россиянами".

Старая Европа не делает нам скидок, но советует включить наконец-то режим взрослости. Это то, от чего мы долго бежали, а еще больше имитировали — и вот теперь есть выбор: стать очередной девственницей на обед дракона или девушка должна собраться, выучить несколько уроков кунг-фу, освоить меч и отрубить головы дракону самостоятельно. Запад не будет рубить их за нас, но выступает мудрым учителем, который готовит тебя к величайшей битве в жизни.

Я тоже хотела бы обидеться на Шольца, Макрона и Драги за их ставки, их поведение и их страх спровоцировать ядерную войну. Но у нас нет другого выбора, как сохранить себя и найти ответ на главный вопрос от Зеленского: "Кто мы?" У нас нет времени думать о благополучии, пышных домах, отдыхе на любимых курортах — наше дело выжить. И этот экстрим очень хорошо чистит мысли и закаляет тело. И потому девушка Украина не станет обедом для дракона – она убьет его. Раз другие боятся пятен на белых воротничках.