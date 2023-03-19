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OPINION

Чего хочет Китай: васализации России и ослабления США

Владимир Горбач
19 мартa, 2023 воскресенье
14:06
Мнение Владимир Горбач

В московском кремле подтвердили даты визита Си Цзиньпина: 20-22 марта 2023 года. Уже с понедельника.

Я, если честно, не вижу оснований надеяться, что Си заставит Путина свернуть войну. Особенно после безнаказанного уничтожения американского беспилотника над Черным морем, когда эта война стала уже символически ослаблять и США, а не только РФ с Украиной.

Ослабление основного стратегического конкурента пусть и сугубо символическое (а в международной политике это имеет особое значение) вполне в интересах Пекина.

Если на чаше весов будет лежать символическое унижение США за счет РФ с одной стороны, и возобновление торговли через Черное море зерном (украинским и российским) и удобрениями, как с Китаем, так и с его сателлитами на Глобальном Юге, товарищ Си выберет продолжение войны.

Но, конечно, по-китайски хитро замаскирует свой выбор под миротворчество, а свою поддержку РФ под нейтральность.

Уже сам факт визита в Москву, а не в Киев свидетельствует, что Пекин вступает в войну (дипломатическую) на стороне РФии. Он и раньше был на ее стороне в различных голосованиях в ООН, а сейчас сделает общую фотографию со своим "безграничным" партнером, а на самом деле уже геополитическим вассалом. Для истории.

Уже сам факт визита в Москву, а не в Киев свидетельствует, что Пекин вступает в войну (дипломатическую) на стороне РФии. Он и раньше был на ее стороне в различных голосованиях в ООН, а сейчас сделает общую фотографию со своим "безграничным" партнером, а на самом деле уже геополитическим вассалом. Для истории

Достижение первой цели, вассализации РФии, будет закреплено в ходе визита в Москву и подписании двусторонних документов. Вторая цель — ослабление США, выйдет в повестку дня и будет реализовываться под лозунгом "Китай не позволит Западу победить своего вассала".

А что Украина? Китай не видит Украины вообще. Он, как и РФ, смотрит сквозь Украину и видит США. Есть ли в таком видении вина самой Украины? Безусловно, отчасти есть. Но таково уж стратегическое видение Китая.

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Вероятный алгоритм действий таков:

1. Си ритуально выслушивает позицию Москвы (которая ему уже давно известна).

2. Си выслушивает (телефоном) позицию Киева. Как вариант приглашает президента Зеленского на личную встречу, например, в Будапешт.

3. Китай приглашает в Пекин президентов (или министров иностранных дел) Украины и РФ и предлагает подписать совместную декларацию о прекращении огня и принципах урегулирования.

4. Украина отклоняет предложение, которое действительно фиксирует статус-кво без возможности возвращения своих территорий и, что важно, наказания агрессора.

5. Китай притворяется обиженным, обвиняет США и Запад в нежелании прекращения войны и переходит открыто на сторону Москвы, обращая туда и весь Глобальный Юг.

6. Начинается игра на ослабление Запада и критически важной становится позиция Индии.

7. А в Украине тем временем идет война. Россия набирает новые сотни тысяч добровольцев в надежде оснастить их с помощью Китая. А в Украину прибывает новое западное оружие и техника.

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Учитывая столь очевидную для меня перспективу, удивляет позиция советника Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джейка Салливана, который прямым текстом призывает Пекин поговорить с Зеленским. Чтобы выслушать другую сторону. Без силовых аргументов на поле боя это не будет иметь никакого смысла, кроме соблюдения политического ритуала.

Лучи надежды мог бы дать разговор президента Байдена с товарищем Си накануне его московского визита. Но это уже было. Их личная встреча на полях саммита G20 осенью в Индонезии, если и повлияла на Китай с РФ, то лишь на тактику, сняв риторику ядерной угрозы. Но не стратегию

Какие-то лучики надежды могли бы дать разговор президента Байдена с товарищем Си накануне его московского визита. Но это уже было. Их личная встреча на полях саммита G20 осенью в Индонезии, если и повлияла на Китай с РФ, то лишь на тактику, сняв риторику ядерной угрозы. Но не стратегию.

А откровенная демонстрация слабости Западом – страх "эскалации", под которой понимается прямое столкновение с РФ, стратегически ведет к ослаблению Запада, сначала политического, а впоследствии и экономического.

Это китайская стратегия. Они будут играть в долгую, несмотря на промежуточные результаты очередных выборов, используя внутренние противоречия западных демократий. Как это пытаются делать и РФийцы, уже давно являясь частью китайской стратегии.

Для Запада и Украины, как его части, есть только один способ избежать стратегического поражения — победить РФ на поле боя уже в этом, 2023 году. Совместными усилиями. Вместо демонстрации страха перед "эскалацией" и прямым столкновением требуется демонстрация твердости, решительности и смелости. Демонстрация силы.

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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