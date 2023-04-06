Макрону критически нужен успех на фоне протестов французов против пенсионной реформы. Успех в сфере внутренней политики пока не просматривается, потому без внешней никак.

Визит Макрона в Пекин – это для него шанс. Для нас тоже, но и ряд рисков. Макрон едет не один – он пригласил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Цель ясна — Макрон хочет говорить от имени Европы. Китай это более чем устраивает — ему не нравится коллективный Запад и то, что наша война с РФ, собственно, его впервые за многие годы укрепила. Китай уверен, что противостояние со США разворачивается, но совсем не хочет, чтобы это было соревнование с коллективным Западом. Чем меньше солидарности внутри Запада, тем лучше для Китая.

Макрон хочет говорить от имени Европы. Китай это более чем устраивает — ему не нравится коллективный Запад и то, что наша война с РФ, собственно, его впервые за многие годы укрепила.

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Собственно, как и для Путина. А для нас – с точностью до наоборот. Вести из Си разговоры о геополитике, конечно, можно и даже нужно. Понимая, что Китай понимает язык баланса силы и никакой другой. На фоне поездки президента Тайваня в США и встречи со спикером Конгресса с прогнозируемой раздраженной реакцией Китая у Макрона есть выбор: играть "отдельную европейскую" карту или "западную". От торговли к безопасности, ведь Австралия выбрала американские атомные подлодки вместо французских и с этого началось сотрудничество США, Австралии и Великобритании вокруг сдерживания Китая, по меньшей мере, формально. Поэтому соблазн сыграть "европейскую" карту есть. Говорить с Си часами, как с Путиным, не получится. И это тоже хорошо.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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