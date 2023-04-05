Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Руководитель УАФ Павелко - в исполком
В среду, 5 апреля, Александер Чеферин переизбран президентом УЕФА еще на четыре года
Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.
В португальском Лиссабоне состоялся конгресс УЕФА, где Александер Чеферин был избран президентом организации до 2027 года.
Состоялись также выборы в исполком УЕФА, куда переизбрали президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Он был избран на новый 4-летний срок, как и Эспер Меллер Кристенсен (Дания), Арманд Дука (Албания) и Луис Рубиалес (Испания).
Новыми членами исполнительного комитета УЕФА стали Филипп Диалло (Франция), Петр Фоушек (Чехия) и Леван Кобиашвили (Грузия).
55-летний Чеферин занимает должность президента УЕФА с сентября 2016 года.
- В ноябре Печерский суд взял на два месяца под арест Андрея Павелко , который позже был освобожден под залог.
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