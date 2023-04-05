Чеферин переизбран на пост президента УЕФА. Руководитель УАФ Павелко - в исполком

Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.

В португальском Лиссабоне состоялся конгресс УЕФА, где Александер Чеферин был избран президентом организации до 2027 года.

Состоялись также выборы в исполком УЕФА, куда переизбрали президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Он был избран на новый 4-летний срок, как и Эспер Меллер Кристенсен (Дания), Арманд Дука (Албания) и Луис Рубиалес (Испания).

Новыми членами исполнительного комитета УЕФА стали Филипп Диалло (Франция), Петр Фоушек (Чехия) и Леван Кобиашвили (Грузия).

55-летний Чеферин занимает должность президента УЕФА с сентября 2016 года.