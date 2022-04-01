Чеченцы расстреливают принудительно мобилизованных российской армией луганчан за отказ воевать, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в прямом языке для эфира 24 Канала.



"Все те свежемобилизованные люди, мужчины, которых просто схватили где-то там в "ЛНРе" и отправили воевать. Они ведь не солдаты. Они ведь не знают вообще, как воевать, как вести бой, как вести себя с оружием. Но их бросают (на передовую – ред.)", - информирует Гайдай.



Также, по его словам, у мобилизованных жителей Луганщины нет выбора, поскольку за отказ воевать на стороне России их расстреливают отряды чеченцев и "ЛНРовцев".



Кроме того, председатель ОГА сообщил, что принудительно мобилизованных снаряжают "максимум автоматом" и используют как "пушечное мясо".



"Для того чтобы управлять танком или БТРом, или из пушки стрелять, надо пройти какие-то тренировки, какие-то иметь навыки. А они ими не владеют. Потому что их хватают на улице и одаренно бросают в бой. Максимум - дают автомат", - рассказывает Гайдай.

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