Чеченцы положили начало новому движению против Кадырова
Начатое подконтрольным Кремлю руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым преследование семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, которое вылилось в публичные призывы его команды "отрезать головы" и многотысячный митинг в Грозном, имеет свое объяснение
На это обращают внимание независимые от РФ кавказские издания, передает Эспрессо.TV.
"Чеченские силовики считают сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграмм-канала "1ADAT", - пишут КавказРеалии".
"1ADAT", в свою очередь, позиционирует себя как созданное по сетевому принципу автономное оппозиционное исламское чеченское движение, конечной целью которого является привлечение Кадырова к ответственности и выход Чечни из России.
В настоящее время "1ADAT" имеет более 36 тыс. подписчиков в Телеграмме и тысячи постоянных посетителей на сайте, что является серьезным показателем для сайта с исключительно чеченской региональной тематикой.
По оценке лингвистов, большинство материалов готовят достаточно молодые люди.
При этом Кавказ-Центр, издание близкое к "старой" оппозиции и вооруженному антироссийскому движению сопротивления, объясняет, почему Кадыров, как утверждается, испугался такого явления как "1ADAT".
"Кадыров спешит "зачистить" всех и все, потому что время его хозяина Путина быстро сокращается. Он спинным мозгом чувствует, что потеряв "крышу" ему придется выживать в новых условиях. И не факт, что получится. Очень уж Кадыров удобный "козел отпущения".
Возможно, именно здесь нужно искать причину внезапной волны дики их совершенно запредельных злодеяний, спровоцированных растущей паникой перед неизвестностью", - отмечает ресурс.
Кроме того, Кадыров, вероятно, боится потерять в глазах Москвы статус "сильнейшего" в Чечне, объясняет издание, ведь "еще в начале 2000 года Путин дал понять чеченским коллаборационистам, что сделает ставку на сильнейшего, на того, кто выживет в борьбе за статус главной марионетки Москвы".
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