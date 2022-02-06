Чеченцы положили начало новому движению против Кадырова

На это обращают внимание независимые от РФ кавказские издания, передает Эспрессо.TV.



"Чеченские силовики считают сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграмм-канала "1ADAT", - пишут КавказРеалии".



"1ADAT", в свою очередь, позиционирует себя как созданное по сетевому принципу автономное оппозиционное исламское чеченское движение, конечной целью которого является привлечение Кадырова к ответственности и выход Чечни из России.



В настоящее время "1ADAT" имеет более 36 тыс. подписчиков в Телеграмме и тысячи постоянных посетителей на сайте, что является серьезным показателем для сайта с исключительно чеченской региональной тематикой.



По оценке лингвистов, большинство материалов готовят достаточно молодые люди.



При этом Кавказ-Центр, издание близкое к "старой" оппозиции и вооруженному антироссийскому движению сопротивления, объясняет, почему Кадыров, как утверждается, испугался такого явления как "1ADAT".



"Кадыров спешит "зачистить" всех и все, потому что время его хозяина Путина быстро сокращается. Он спинным мозгом чувствует, что потеряв "крышу" ему придется выживать в новых условиях. И не факт, что получится. Очень уж Кадыров удобный "козел отпущения".



Возможно, именно здесь нужно искать причину внезапной волны дики их совершенно запредельных злодеяний, спровоцированных растущей паникой перед неизвестностью", - отмечает ресурс.



Кроме того, Кадыров, вероятно, боится потерять в глазах Москвы статус "сильнейшего" в Чечне, объясняет издание, ведь "еще в начале 2000 года Путин дал понять чеченским коллаборационистам, что сделает ставку на сильнейшего, на того, кто выживет в борьбе за статус главной марионетки Москвы".





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