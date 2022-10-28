Чебуреки. Рецепт
Рецепты чебуреков бывают разными. Но сегодня остановимся на классическом
Продукты/ингредиенты
Начинка для чебуреков
– 250 г фарша
- 1 луковица репчатая
- пучка укропа
– 50 мл холодной воды
- Соль/перец/специи – по вкусу
Тесто для чебуреков
300 г пшеничной муки
Одно куриное яйцо
80 мл подсолнечного масла
140 мл воды
1/2 ч. ложки соли
Жарим на растительном масле.
Как приготовить чебуреки?
- Добавляем в фарш мелко нарезанный лук
- Добавляем укроп/соль/перец
- Добавляем воду
- Тщательно вымешиваем
- Кладем на 20 мин в холодильник выстояться
- Просеиваем муку в глубокую миску
- Делаем в горке муки выемку
- Вливаем яйцо/воду/соль в нашу выемку в муке
- Перемешать вилкой
- Добавляем масло
- Месим быстрое тесто
- Заворачиваем наше тесто в пищевую пленку
- Откладываем на 30 мин.
- Тесто распределяем на 14 частей
- Каждую частичку раскатываем в тонкую лепешку
- На одну половинку теста накладываем начинку
- Накрываем второй половинкой теста
- Выпускаем воздух
- Тщательно закрепляем края
Жарим наши чебуреки в достаточном количестве масла, обжариваем с двух сторон вплоть до румяной хрустящей корочки.
Приятного аппетита!
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