Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

Комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории проката. По данным "Чебурашки" с начала проката в России (1 января 2023 года) заработал 3 082 245 827 руб. Фильм обогнал по собранию картину "Холоп" Клима Шипенко – общее собрание которой составило 3082031790 руб.

До этого в российском прокате более 3 млрд. руб. смогли собрать три фильма: "Аватар" (3,5 млрд руб.), "Холоп" (3,082 млрд руб.) и "Движение вверх" (2,949 млрд руб.).

Режиссер Дмитрий Дяченко до этого снял "Последнего богатыря" и "О чем говорят мужчины". Главные роли в "Чебурашке" исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

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