Чье видение должен реализовывать министр образования Оксен Лисовый?
У нас назначение министров тоже превратили в шоу. Такой себе конкурс красоты веселых и изобретательных
У этого не та диссертация, тот близок к олигарху.
В демократических странах МИД не возглавляет лучший дипломат, Минобороны лучший генерал или юрист, а послов не ищут через фейсбук. Министры в странах ЕС как правило главные представители господствующей партии.
Провалил министр работу – его партия несет ответственность. Тот же политик может возглавлять Минобороны, впоследствии МИД, а затем Министерство здравоохранения. Министр – это не самый гениальный в профессии моральный авторитет, а политик, реализующий видение партии. Специалисты – это аппарат министерства. У нас отчасти это тоже работает. Министр культуры Ткаченко, покойный министр МВД Монастырский могли говорить, что они "слуги народа". Так, как Кубраков, Верещук, Федоров и Малюська. Но чье видение должен реализовывать, например, Лисовый? Бужанского? А он должен в демократическом обществе честно сказать: "Мы с Бужанским реализуем политику "Слуг народа", хотя некоторые наши взгляды не совпадают".
Сейчас министров начали использовать уже не для реализации партийной программы или ответственности, а для пиара лично Владимира Зеленского. И это заблуждение. Ибо малейшее обвинение в адрес министра становится обвинением в адрес лично президента.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.99
Покупка 37.99Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное