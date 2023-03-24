У этого не та диссертация, тот близок к олигарху.

В демократических странах МИД не возглавляет лучший дипломат, Минобороны лучший генерал или юрист, а послов не ищут через фейсбук. Министры в странах ЕС как правило главные представители господствующей партии.

Провалил министр работу – его партия несет ответственность. Тот же политик может возглавлять Минобороны, впоследствии МИД, а затем Министерство здравоохранения. Министр – это не самый гениальный в профессии моральный авторитет, а политик, реализующий видение партии. Специалисты – это аппарат министерства. У нас отчасти это тоже работает. Министр культуры Ткаченко, покойный министр МВД Монастырский могли говорить, что они "слуги народа". Так, как Кубраков, Верещук, Федоров и Малюська. Но чье видение должен реализовывать, например, Лисовый? Бужанского? А он должен в демократическом обществе честно сказать: "Мы с Бужанским реализуем политику "Слуг народа", хотя некоторые наши взгляды не совпадают".

Сейчас министров начали использовать уже не для реализации партийной программы или ответственности, а для пиара лично Владимира Зеленского. И это заблуждение. Ибо малейшее обвинение в адрес министра становится обвинением в адрес лично президента.