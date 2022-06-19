Об этом сообщает Еспресо.TV.

25-летняя Влада Харькова в финале одолела серебряную медалистку Олимпиады-2016 итальянку Росселлу Фьяминго – 15:10 и завоевала первое "золото" ЧЕ в своей карьере.

Харькова стала третьей украинской шпажисткой в истории, выигравшей ЧЕ в индивидуальном первенстве. Ранее такое достижение удавалось Наталье Конрад (2003) и Яне Шемякиной (2005).

В последний раз украинская шпажистка выигрывала медаль чемпионата Европы в 2009 году – тогда Шемякина заняла третью позицию.

Чемпионат Европы по фехтованию

Анталия, Турция

Шпага. Женщины

18 июня

1. Влада Харькова (Украина)

2. Росселла Фьяминго (Италия)

3. Мара Наваррия (Италия)

3. Мартына Сватовская-Венгларчик (Польша)

18 июня украинская легкоатлетка Ярослава Магучих торжествовала на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.

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