ЧЕ по фехтованию на шпагах: Впервые с 2005 года на турнире победила украинка
Украинка Влада Харькова победили на чемпионате Европы по фехтованию на шпаге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
25-летняя Влада Харькова в финале одолела серебряную медалистку Олимпиады-2016 итальянку Росселлу Фьяминго – 15:10 и завоевала первое "золото" ЧЕ в своей карьере.
Харькова стала третьей украинской шпажисткой в истории, выигравшей ЧЕ в индивидуальном первенстве. Ранее такое достижение удавалось Наталье Конрад (2003) и Яне Шемякиной (2005).
В последний раз украинская шпажистка выигрывала медаль чемпионата Европы в 2009 году – тогда Шемякина заняла третью позицию.
Чемпионат Европы по фехтованию
Анталия, Турция
Шпага. Женщины
18 июня
1. Влада Харькова (Украина)
2. Росселла Фьяминго (Италия)
3. Мара Наваррия (Италия)
3. Мартына Сватовская-Венгларчик (Польша)
- 18 июня украинская легкоатлетка Ярослава Магучих торжествовала на соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.
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