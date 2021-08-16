Чауса оставили под домашним арестом, - адвокат
Высший антикоррупционный суд оставил экс-судью Николая Чауса под домашним арестом
Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец в Telegram.
"Апелляционные жалобы относительно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение без изменений", - написал он.
16 августа рассматривали апелляции на решение ВАКС о мере пресечения Чаусу - он находится на круглосуточном домашнем аресте.
- Отметим, что детективы НАБУ разоблачили судью на взятке $ 150 000 в 2016 году.
- Им оказался судья Днепровского районного суда г.. Киева Николай Чаус, который арестовывал Геннадия Корбана.
- Впоследствии Чаус исчез и находился в Молдове
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- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.
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