Чауса оставили под домашним арестом, - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец в Telegram.



"Апелляционные жалобы относительно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение без изменений", - написал он.



16 августа рассматривали апелляции на решение ВАКС о мере пресечения Чаусу - он находится на круглосуточном домашнем аресте.

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