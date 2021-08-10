Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Чаус в суде заявил, что похитители хотели убить его и он убежал

Чаус в суде заявил, что похитители хотели убить его и он убежал

10 августа, 2021 вторник
13:33
Общество Николай Чаус

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил, что он бежал от похитителей, которые планировали убить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст судебного решения.

"(Подозреваемый) отметил, что является потерпевшим по уголовным преступлением, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он бежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы СБУ", - говорится в тексте .

Чаус утверждает, что работники НАБУ нарушили нормы УПК, не подав ходатайство о его задержании в суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

  • Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .
  • Работники НАБУ обнародовали видео, на которомсотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
  • Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
  • Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.
  • 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу за его отсутствия .
  • 3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".
  • 4 августа ВАКС отправил Чауса под домашний арест .

.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

убийство
Николай Чаус
ВАКС
Читайте также:
7 августа, 2021 суббота
В поздравлении Медведчука с днем рождения Оксана Марченко вспомнила Дьявола
збірна України
7 августа, 2021 суббота
В УАФ назвали имя нового главного тренера сборной Украины
гроза
9 августа, 2021 понедельник
В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 августа
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.68
    Покупка 26.68
    Продажа 26.92
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
10 августа
13:56
ГСЧС объявили штормовое предупреждение и чрезвычайный уровень пожарной опасности
13:50
США ввели санкции против трех компаний из РФ
13:46
В Минцифры объяснили, почему электронный паспорт безопаснее бумажного
13:34
коронавирус
Ухудшение эпидситуации в Украине: заболеваемость коронавирусом растет четвертую неделю подряд, - Киевская школа экономики
13:20
В Одессе на месте массовых расстрелов НКВД нашли 6 новых ям с останками жертв
13:19
Лионель Месси
Месси подписал с ПСЖ сумасшедший контракт на два года
13:04
СБУ задержала криминального "авторитета" - "смотрящего" за Кривым Рогом
12:55
Богдан Данилишин
Подорожание "коммуналки", влияние мирового рынка, карантин: Данилишин назавав причины июльского роста цен
12:52
Вживую
Климкин Руденко
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
12:41
coronavirus
На Черниговщине обнаружили 10 случаев "Дельта" штамма COVID-19, - председатель ОГА
12:31
спецпропуск на транспорт
Киев запустил электронную систему для получения спецпропусков на транспорт
12:16
прокуратура АРК
Притеснения Россией ПЦУ в Крыму прокуратура АРК возбудила уголовное дело за препятствование религиозному обряду
11:48
китай
Китай отзывает посла из Вильнюса из-за открытия в Литве представительства Тайваня
11:45
Предупредить втягивание в вооруженный конфликт: Денисова обратилась к ЮНИСЕФ из-за милитаризации детей оккупантами в ОРДЛО
11:31
электроэнергиия
Стоимость электроэнергии в Украине выросла на 20% за неделю, - Оператор рынка
11:29
школа каркнтин
Шкарлет анонсировал начало учебного года в школах в обычном режиме
11:18
СБУ
Шпионил для "ДНР": бывшего военного приговорили к 6 годам заключения
11:02
Университет им. Карпенко-Карого заявил, что официальных жалоб на домогательства к студенткам со стороны преподавателя Талашко к ним не поступало
11:00
Украина будет сотрудничать с Грузией в сфере "зеленой" энергетики и энергоэффективности
10:48
Александр Ройтбурд
В этом году планируют выдать "Божественную комедию" Данте с иллюстрациями Ройтбурда
10:32
Дия
В Минрегионе назвали строительные услуги, которые можно получить онлайн в "Дии"
10:26
Преследование ПЦУ в оккупированном Крыму: Минреинтеграции подготовило новый пакет санкций
10:07
талибан
"Талибан" захватил две столицы провинций Афганистана
09:47
В Лондоне возобновили движение по Тауэрскому мосту
09:30
"Ограничение независимости из-за нового закона": Совет адвокатов рекомендовал делегированным членам ВРП сложить полномочия
09:18
курс доллара
Официальный курс: гривна в дальнейшем укрепляется к доллару и евро
09:10
За минувшие сутки 140 тыс. украинцев сделали прививки против коронавируса
09:00
Эксклюзив
30 альбомов Украины: лучшая наша музыка времен независимости
08:59
Истребители НАТО за неделю сопровождали 11 военных самолетов РФ над Балтией
08:45
За 9 августа в Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, более тысячи человек выздоровели
08:31
Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз нарушили "тишину"
08:16
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Блинкен в Совбезе ООН напомнил об агрессивных действиях России против Украины в Черном и Азовском морях
07:59
В Днепре провели акцию в поддержку народа Беларуси
07:45
Инфографика
"Шахтер" Караганда - "Колос": Где и когда смотреть важный матч Украинской Лиги конференций
07:34
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию американских военных от COVID-19
07:16
сепар
Украина вынесет на обсуждение в ТКГ убийство трех человек в колонии в ОРДЛО
07:15
"Генк" - "Шахтер"
"Шахтер" - "Генк": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
06:59
футбол
УПЛ: результаты всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, понедельник
9 августа
23:16
ВСУ закупили 41 белорусский МАЗ на 8 млн грн дороже отечественных аналогов, - экс-помощник министра обороны
22:57
В Лондоне заклинило разводной Тауэрский мост: движение по Темзе невозможно
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV