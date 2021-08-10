Чаус в суде заявил, что похитители хотели убить его и он убежал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст судебного решения.

"(Подозреваемый) отметил, что является потерпевшим по уголовным преступлением, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он бежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы СБУ", - говорится в тексте .

Чаус утверждает, что работники НАБУ нарушили нормы УПК, не подав ходатайство о его задержании в суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .

Работники НАБУ обнародовали видео, на которомсотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.

1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу за его отсутствия .

3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС отправил Чауса под домашний арест .

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