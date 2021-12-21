Чаус в ОАСК обжалует свое отчисление из штата судей
Николай Чаус подал иски в Окружной административный суд о признании незаконным и отмене приказа Днепровского райсуда Киева об отчислении его из штата судей
Об этом информирует пресс-служба ОАСК.
"В ОАСК поступило два иска от Николая Чауса. Истец, в частности, просит суд признать незаконным и отменить приказ Днепровского районного суда города Киева "Об отчислении из штата судей судьи Чауса Николая Алексеевича"", - говорится в сообщении.
Во втором иске он просит признать противоправным решение Днепровского районного суда Киева о представлении в Высший совет правосудия обращения с дисциплинарной жалобой о привлечении Николая Чауса к дисциплинарной ответственности.
Суд решает вопрос об открытии производства по этим административным искам.
- Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ уличили судью во взятке $150 тысяч. Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, арестованный Геннадием Корбаном.
- 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке судьи. В ноябре Чаус был объявлен в международный розыск.
- В январе 2017 года Чауса заочно арестовали, назначив залог в 3,7 млн.
- В октябре 2020 года Интерпол прекратил международный розыск экс-судьи Николая Чауса из-за его обращения по поводу обжалования розыска.
- В апреле 2021 года Чауса похитили неизвестные, впоследствии его обнаружили в Винницкой области.
- В августе ВАКС начал выбирать меру пресечения Чаусу, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи.
- В декабре заседание по делу Чауса перенесли, потому что он якобы утратил слух.
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