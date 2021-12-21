Чаус в ОАСК обжалует свое отчисление из штата судей

Об этом информирует пресс-служба ОАСК.



"В ОАСК поступило два иска от Николая Чауса. Истец, в частности, просит суд признать незаконным и отменить приказ Днепровского районного суда города Киева "Об отчислении из штата судей судьи Чауса Николая Алексеевича"", - говорится в сообщении.



Во втором иске он просит признать противоправным решение Днепровского районного суда Киева о представлении в Высший совет правосудия обращения с дисциплинарной жалобой о привлечении Николая Чауса к дисциплинарной ответственности.



Суд решает вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ уличили судью во взятке $150 тысяч. Им оказался судья Днепровского районного суда г. Киева Николай Чаус, арестованный Геннадием Корбаном.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест пойманного на взятке судьи. В ноябре Чаус был объявлен в международный розыск.

В январе 2017 года Чауса заочно арестовали, назначив залог в 3,7 млн.

В октябре 2020 года Интерпол прекратил международный розыск экс-судьи Николая Чауса из-за его обращения по поводу обжалования розыска.

В апреле 2021 года Чауса похитили неизвестные, впоследствии его обнаружили в Винницкой области.

В августе ВАКС начал выбирать меру пресечения Чаусу, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи.

В декабре заседание по делу Чауса перенесли, потому что он якобы утратил слух.

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