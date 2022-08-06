Чатботом єВорог уже воспользовались более 344 тыс. украинцев
Более 344 тысяч украинцев уже оказали помощь ВСУ, воспользовавшись чатботом єВорог
Об этом сообщает в телеграмме Министерство цифровой трансформации.
"Это означает, что чем больше людей сообщат ВСУ о захватчиках и вражеской технике, тем быстрее наши защитники уволят Украину", - отметили в Минцифре.
Украинцев призывают рассказывать друзьям о чатботах Минцифры Враг и делиться им в собственных соцсетях.
Для этого нужно зайти в @evorog_bot и кликнуть на аватарку, нажать Больше и Поделиться, выбрать, как рассказать друзьям о чатботах: в телеграммах или через удобную соцсеть.
"Главное — сразу сообщать в чатбот о перемещении оккупантов и любой вражеской техники, где бы вы ее не заметили. Также соблюдайте правила безопасности народной разведки", - отметили в Минцифре.
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