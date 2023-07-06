Чат-боту ChatGPT нашли применение в секс-индустрии: подробности

Об этом TechCrunch заявил Дэн Лю, генеральный директор компании-производителя секс-игрушек Lovense.

Искусственный интеллект генерирует эротические истории на основе избранной темы. ChatGPT Pleasure Companion может озвучивать сексуальные рассказы, параллельно управляя секс-игрушкой.

Чтобы воспользоваться ИИ-компаньоном, нужно настроить место, персонажей и тип истории. Рассказ может разворачиваться в любом антураже – от фэнтези до Дикого Запада. Согласно заявлению Lovense, от интенсивности истории зависит сила и быстрота реакции секс-игрушки.

"Наш усовершенствованный компаньон Lovense ChatGPT Pleasure Companion теперь позволяет создать историю, которую вы хотите, воплотить любые ваши фантазии или мечты и полностью погрузить вас в них. С помощью нашего компаньона вы теперь можете создавать любые истории и исследовать свою сексуальность и границы абсолютно независимо", - сказал Дэн Лю.

Что известно о ChatGPT

ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

2 июня в Украине стало доступно мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT. Теперь им могут воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.