Чат-боту ChatGPT нашли применение в секс-индустрии: подробности
У секс-индустрии появился ИИ-компаньон, который может нашептывать человеку всяческие непристойности. Инструмент ChatGPT Pleasure Companion запущен в бета-версии
Об этом TechCrunch заявил Дэн Лю, генеральный директор компании-производителя секс-игрушек Lovense.
Искусственный интеллект генерирует эротические истории на основе избранной темы. ChatGPT Pleasure Companion может озвучивать сексуальные рассказы, параллельно управляя секс-игрушкой.
Чтобы воспользоваться ИИ-компаньоном, нужно настроить место, персонажей и тип истории. Рассказ может разворачиваться в любом антураже – от фэнтези до Дикого Запада. Согласно заявлению Lovense, от интенсивности истории зависит сила и быстрота реакции секс-игрушки.
"Наш усовершенствованный компаньон Lovense ChatGPT Pleasure Companion теперь позволяет создать историю, которую вы хотите, воплотить любые ваши фантазии или мечты и полностью погрузить вас в них. С помощью нашего компаньона вы теперь можете создавать любые истории и исследовать свою сексуальность и границы абсолютно независимо", - сказал Дэн Лю.
Что известно о ChatGPT
ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.
OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.
18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.
2 июня в Украине стало доступно мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT. Теперь им могут воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.
5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное