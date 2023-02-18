Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен в Украине

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украину удалили из списка стран, где разработчики заблокировали работу ChatGPT. Однако министр уточнил: программа не будет работать на временно оккупированных территориях для предотвращения распространения антиукраинской пропаганды.

"Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, которая борется за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям", - написал Михаил Федоров.

Справка :

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал популяризироваться в конце 2022 года. Примечательно, что ИИ способен быстро и уверенно отвечать на вопросы разной сложности, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.