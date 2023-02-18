Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT теперь доступен в Украине
Украины теперь нет в списке стран, где заблокирована работа искусственного интеллекта ChatGPT компании OpenAI
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украину удалили из списка стран, где разработчики заблокировали работу ChatGPT. Однако министр уточнил: программа не будет работать на временно оккупированных территориях для предотвращения распространения антиукраинской пропаганды.
"Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, которая борется за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям", - написал Михаил Федоров.
Справка :
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал популяризироваться в конце 2022 года. Примечательно, что ИИ способен быстро и уверенно отвечать на вопросы разной сложности, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.
- Руководитель поисковой системы Google предупредил пользователей, что некоторые чат-боты могут вызвать галлюцинации во время пользования.
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