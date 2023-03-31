Чат-бот OpenAI ChatGPT заблокирован в Италии из-за нарушения конфиденциальности
Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности
Об этом пишет Euronews.
В своем заявлении Национальный орган Италии по защите персональных данных сообщил, что 20 марта в ChatGPT "произошла утечка данных, касающихся разговоров пользователей и платежной информации подписчиков платной услуги".
Решение, которое вступает в силу немедленно, приведет к "временному ограничению обработки данных итальянских пользователей в отношении (создателя ChatGPT - ред.) OpenAI", - говорится в сообщении надзорного органа.
Справка:
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал популярен в конце 2022 года. ИИ способен быстро и уверенно отвечать на вопросы разной сложности, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.
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