Чат-бот OpenAI ChatGPT заблокирован в Италии из-за нарушения конфиденциальности

Об этом пишет Euronews.

В своем заявлении Национальный орган Италии по защите персональных данных сообщил, что 20 марта в ChatGPT "произошла утечка данных, касающихся разговоров пользователей и платежной информации подписчиков платной услуги".

Решение, которое вступает в силу немедленно, приведет к "временному ограничению обработки данных итальянских пользователей в отношении (создателя ChatGPT - ред.) OpenAI", - говорится в сообщении надзорного органа.

Справка:

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал популярен в конце 2022 года. ИИ способен быстро и уверенно отвечать на вопросы разной сложности, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.