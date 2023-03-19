Об этом Усик написал в twitter .

По словам украинского боксера, его команда сделала все возможное, чтобы бой за все четыре титула в сверхтяжелом весе состоялся и теперь "мяч на стороне британца".

"Пункты для согласования были отправлены команде Фьюри. Срок установлен. Часы тикают. Сейчас мяч на стороне "жадного пуза". Мы сделали все, что в наших силах, чтобы это произошло", - заверил Усик.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).