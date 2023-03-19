"Часы тикают": Усик установил Фьюри дедлайн по бою
Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок, когда он должен определиться по поводу поединка за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом Усик написал в twitter .
По словам украинского боксера, его команда сделала все возможное, чтобы бой за все четыре титула в сверхтяжелом весе состоялся и теперь "мяч на стороне британца".
"Пункты для согласования были отправлены команде Фьюри. Срок установлен. Часы тикают. Сейчас мяч на стороне "жадного пуза". Мы сделали все, что в наших силах, чтобы это произошло", - заверил Усик.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- Промоутер Эдди Хирн заподозрил , что Тайсон Фьюри пытался сорвать сражение с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
- 13 марта стало известно, чтоТайсон Фьюри требует , чтобы в контракте на бой с украинцем Александром Усиком не было пункта о реванше.
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
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