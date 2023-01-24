Часы Судного дня перевели на 10 секунд ближе к полуночи из-за войны в Украине

Об этом сообщает Bulletin of the Atomic Scientists.

Совет по науке и безопасности ученых-атомщиков из Bulletin of the Atomic Scientists при поддержке совета спонсоров, в том числе 10 лауреатов Нобелевской премии установили время на часах Судного дня.

С 2020 года Часы устанавливали на 100 секунд до полуночи. Теперь их перевели на 10 секунд вперед.

Сообщается, что к этому привела война России в Украине, она подняла вопрос взаимодействия государства, "размывая нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на разные глобальные риски".

"И что хуже всего, плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру о том, что эскалация конфликта - по случайности, намерению или просчету - ужасный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-то контроля, остается высоким", - заявили в организации.

Также к изменению времени привели климатические угрозы, технологическое развитие и биологические угрозы и коронавирус.

"Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и Часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи - это ближайшее к полуночи время, которое часы когда-либо показывали, и это решение не воспринимается нашими экспертами легкомысленно. У правительства США, его союзников из НАТО и Украины есть много каналов для диалога. Мы призываем лидеров изучить их в полной мере, чтобы повернуть время вспять", - подчеркнул президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists, доктор философии Рэйчел Бронсон.

24 января, 2020 года Часы Судного дня переведены. Тогда до "глобальной катастрофы" осталось менее 2 минут.

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