Об этом сообщает DW.

Отмечается, что еще до начала аукциона организаторы подверглись резкой критике со стороны еврейской общины. Европейская ассоциация еврейских организаций призвала отменить торги.

"Продавать такие предметы - отвратительно", - заявил глава ассоциации раввин Менахем Марголин в открытом письме, адресованном организаторам торгов.

Он отметил, что наследию нацизма и соответствующим атрибутам место в музеях, если это уже так необходимо, но точно не на торгах.

Марголин напомнил о шести миллионах евреев, которые были убиты нацистами и подчеркнул, что продажа предметов, принадлежавших организатору Холокоста, никоим образом не способствует усвоению уроков из ужасов нацистской эпохи.

Письмо подписали более 30 представителей еврейских организаций из Европы и Израиля.

В то же время сумма, за которую продали указанные часы, оказалась намного меньшей, чем их стартовая цена: за лот рассчитывали выручить от 2 до 4 миллионов долларов.

Как сообщает аукционный дом, золотые часы подарили Гитлеру в 1933 году члены Национал-социалистической рабочей партии Германии. Аксессуар будто бы обнаружил французский солдат в бывшей альпийской резиденции диктатора в Берхтесгадене 4 мая 1945 года. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата в течение десятилетий.

Кроме того, на аукционе торговали рядом других артефактов той эпохи, причастных к гитлеровскому режиму. По данным сайта Alexander Historical Auctions, за имперского орла, который, вероятно, находился в рейхсканцелярии в Берлине, заплатили $200 тыс. А бронзовый бювар, на котором Гитлер якобы подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о "присоединении" пограничных территорий Чехословакии к нацистской Германии, приобрели за $290 тыс.