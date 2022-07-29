Часы Гитлера продали на аукционе за $1,1 млн, еврейское сообщество осудило торги
Наручные часы были проданы 28 июля на торгах в аукционном доме Alexander Historical Auctions в штате Мэриленд, США. Они якобы принадлежали лидеру германской нацистской партии Адольфу Гитлеру
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что еще до начала аукциона организаторы подверглись резкой критике со стороны еврейской общины. Европейская ассоциация еврейских организаций призвала отменить торги.
"Продавать такие предметы - отвратительно", - заявил глава ассоциации раввин Менахем Марголин в открытом письме, адресованном организаторам торгов.
Он отметил, что наследию нацизма и соответствующим атрибутам место в музеях, если это уже так необходимо, но точно не на торгах.
Марголин напомнил о шести миллионах евреев, которые были убиты нацистами и подчеркнул, что продажа предметов, принадлежавших организатору Холокоста, никоим образом не способствует усвоению уроков из ужасов нацистской эпохи.
Письмо подписали более 30 представителей еврейских организаций из Европы и Израиля.
В то же время сумма, за которую продали указанные часы, оказалась намного меньшей, чем их стартовая цена: за лот рассчитывали выручить от 2 до 4 миллионов долларов.
Как сообщает аукционный дом, золотые часы подарили Гитлеру в 1933 году члены Национал-социалистической рабочей партии Германии. Аксессуар будто бы обнаружил французский солдат в бывшей альпийской резиденции диктатора в Берхтесгадене 4 мая 1945 года. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата в течение десятилетий.
Кроме того, на аукционе торговали рядом других артефактов той эпохи, причастных к гитлеровскому режиму. По данным сайта Alexander Historical Auctions, за имперского орла, который, вероятно, находился в рейхсканцелярии в Берлине, заплатили $200 тыс. А бронзовый бювар, на котором Гитлер якобы подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о "присоединении" пограничных территорий Чехословакии к нацистской Германии, приобрели за $290 тыс.
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