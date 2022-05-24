Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность, – Блинкен
Россия своей войной в Украине пытается стереть украинскую идентичность, но ее стереть невозможно
Об этом написал государственный секретарь США Энтони Блинкен в твиттере.
"Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность. Я посетил Украинский Институт, организацию, которая сохраняет и продвигает яркую и живую культуру Украины, чтобы подчеркнуть войну Кремля против Украины, которая не может стереть то, что делает страну и ее людей такими уникальными", – отметил он.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что у руководства РФ было желание уничтожить Украину и разделить Североатлантический Альянс.
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