Об этом написал государственный секретарь США Энтони Блинкен в твиттере.

"Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность. Я посетил Украинский Институт, организацию, которая сохраняет и продвигает яркую и живую культуру Украины, чтобы подчеркнуть войну Кремля против Украины, которая не может стереть то, что делает страну и ее людей такими уникальными", – отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что у руководства РФ было желание уничтожить Украину и разделить Североатлантический Альянс.

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