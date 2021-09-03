"Часто звучит о министре обороны": Кравчук о кадровых ротациях в Кабмине

Об этом она заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

На вопрос, устраивает ли работа министров, нардеп ответила: "Есть, конечно, пробелы в определенных сферах. И, например, в социальной политике есть определенные вопросы. По поводу оборонной сферы, так часто звучит о министре обороны. Я напомню, что это президентская вертикаль и он должен инициировать этот вопрос и предлагать кандидатуру на замену. Но, несмотря на то, что было подписано очень важное оборонное соглашение с США. Оно важно тем, что его нужно реализовывать потом. И здесь действительно нужны сильные специалисты в этой сфере, чтобы все было правильно реализовано то, что было задумано двумя президентами".

По словам Кравчук, сейчас в нардепов не поступало заявлений от Кабмина об отставке министров.

"Пока могу действительно подтвердить. Вот 3 число (3 сентября - ред.) нет никаких заявлений от министров. И даже пока даты заседания фракции не на следующую неделю. А обычно после любого увольнения есть несколько дней после того быть проголосован кандидат. Пока с фракцией никаких собеседований не было ", - подчеркнула она.







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