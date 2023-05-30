Частная миссия Ax-2 возвращается с Международной космической станции на Землю
Во вторник, 30 мая, космический корабль SpaceX Dragon компании Ax-2 возвращается с Международной космической станции на Землю
Об этом информирует Space .
10-дневная частная миссия Ax-2 на МКС возвращается домой.
За это время пилот Джон Шоффнер, платный клиент Axiom Space и специалисты миссии Али Аль-Карни и Райяна Барнави из Космической комиссии Саудовской Аравии приняли участие в серии информационных мероприятий STEM, используя радиостанции и общаясь со студентами на Земле по видеосвязи.
Кроме того, Джон Шоффнер протестировал костюм Skinsuit Массачусетского технологического института, разработанного для имитации некоторых эффектов земной гравитации на астронавта во время пребывания в космосе.
Люки между капсулой SpaceX Dragon компании Ax-2 под названием Freedom и Международной космической станцией (МКС) планируется закрыть в 16:10 по Киеву.
Это можно наблюдать в прямом эфире.
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