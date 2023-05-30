Об этом информирует Space .

10-дневная частная миссия Ax-2 на МКС возвращается домой.

За это время пилот Джон Шоффнер, платный клиент Axiom Space и специалисты миссии Али Аль-Карни и Райяна Барнави из Космической комиссии Саудовской Аравии приняли участие в серии информационных мероприятий STEM, используя радиостанции и общаясь со студентами на Земле по видеосвязи.

Кроме того, Джон Шоффнер протестировал костюм Skinsuit Массачусетского технологического института, разработанного для имитации некоторых эффектов земной гравитации на астронавта во время пребывания в космосе.

Люки между капсулой SpaceX Dragon компании Ax-2 под названием Freedom и Международной космической станцией (МКС) планируется закрыть в 16:10 по Киеву.

Это можно наблюдать в прямом эфире.