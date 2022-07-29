Частично признанное Косово запрещает въезд по сербским документам
С 1 августа Косово будет выдавать всем гражданам Сербии, въезжающим на его территорию, временный документ о пересечении границы. В то же время сербские документы будут считаться недействительными
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosovapress.
"Согласно решению 85-го заседания правительства (Косово, - ред.) напоминаем, что с 1 августа 2022 года каждому лицу, пересекающему государственную границу Республики Косово с документом, удостоверяющим личность, выданным властями Сербии, будет выдан документ о въезде-выезде", – говорится в сообщении правительства.
Такой шаг был предпринят как ответ на действия властей Сербии, которые не признают документы, удостоверяющие личность, выданные Косово.
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