Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosovapress.

"Согласно решению 85-го заседания правительства (Косово, - ред.) напоминаем, что с 1 августа 2022 года каждому лицу, пересекающему государственную границу Республики Косово с документом, удостоверяющим личность, выданным властями Сербии, будет выдан документ о въезде-выезде", – говорится в сообщении правительства.

Такой шаг был предпринят как ответ на действия властей Сербии, которые не признают документы, удостоверяющие личность, выданные Косово.

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