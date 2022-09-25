Частичная мобилизация в РФ имеет тектоническое влияние, словно огромное землетрясение в политике России, - дипломат Мэтью Брайза
Директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США 2001-2005 гг. Мэтью Брайза отметил, что действия Путина сводятся к четкому пониманию самим Путиным, что он все-таки проиграл
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Частичная мобилизация в России оказывает тектоническое влияние, словно огромное землетрясение в политике России, потому что до сих пор молодежь в Санкт-Петербурге вообще не чувствовала, что идет война. Воевать соглашались представители определенных экономически униженных и отдаленных регионов России. Сейчас же война стучится в дверь к каждому и уровень ее непопулярности среди россиян зашкаливает", - заметил Брайза.
Дипломат также добавил, что псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях – признак отчаяния Путина в предвкушении своего проигрыша.
"Путин никогда бы не проводил референдумы в условиях неполного российского контроля над Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, ведь это очень рискованно. Конечно, результаты подтасуют, и никто в мире, кроме таких стран как Никарагуа, Северная Корея и Сирия, не будет рассматривать вопрос легитимности столь явного фальсификата", - объяснил Брайза.
- Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместо резервистов на войну против Украины следует отправить работников российских силовых структур.
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