Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Частичная мобилизация в России оказывает тектоническое влияние, словно огромное землетрясение в политике России, потому что до сих пор молодежь в Санкт-Петербурге вообще не чувствовала, что идет война. Воевать соглашались представители определенных экономически униженных и отдаленных регионов России. Сейчас же война стучится в дверь к каждому и уровень ее непопулярности среди россиян зашкаливает", - заметил Брайза.

Дипломат также добавил, что псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях – признак отчаяния Путина в предвкушении своего проигрыша.

"Путин никогда бы не проводил референдумы в условиях неполного российского контроля над Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, ведь это очень рискованно. Конечно, результаты подтасуют, и никто в мире, кроме таких стран как Никарагуа, Северная Корея и Сирия, не будет рассматривать вопрос легитимности столь явного фальсификата", - объяснил Брайза.

Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместо резервистов на войну против Украины следует отправить работников российских силовых структур.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb