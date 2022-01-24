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Частичная эвакуация дипломатов из Украины – информационное противостояние Запада против РФ, - Горбач

24 января, 2022 понедельник
14:52
Общество Владимир Горбач

Политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что начало частичной эвакуации дипломатов из Киева является ответом Запада в информационном противостоянии против РФ

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Я считаю, что эти решения о частичной эвакуации дипломатов из Украины призваны подчеркнуть всю серьезность ситуации. Обычно так и происходит: когда разведки государств получают информацию о возможной опасности, они пытаются сразу предупредить свой дипломатический корпус. Но в данном случае мы имеем дело с таким долгим нагнетанием, то есть это все не внезапно происходит. Сейчас идет планомерное обострение информационного противостояния против России. Подготовка к частичной эвакуации дипломатов – это ответ Российской Федерации", - пояснил Горбач.

По мнению Горбача, такие действия западных государств призваны показать, что ситуация под контролем и все все видят и понимают. Он также отметил, что информация в начале года об эвакуации российских дипломатов из Киева также является элементом шантажа Украины и стран Запада.

"Сейчас мы имеем дело с ответом. Ответ дают те страны, которые относятся к англосфере. Это США, Великобритания и Австралия. Я предполагаю, что такие действия этих стран обусловлены тем, что они могли получить информацию от своих разведок о том, что против их дипломатов в Киеве готовятся провокации со стороны РФ. Еще нужно посмотреть как среагирует посольство Канады, поэтому я считаю, что прогнозы о попытке внутренней дестабилизации в Украине могли быть связаны с определенными провокационными действиями, которые угрожали бы жизни или безопасности. дипломатов этих стран", - добавил Горбач.

Он также отметил, что НАТО достаточно активно среагировало на шантаж Кремля, увеличивая свое присутствие на восточном фланге Альянса.

"Представители НАТО и США предупреждали РФ, как они будут действовать, и одним из направлений их ответа является усиление собственного восточного фланга Альянса. То есть тех стран НАТО, которые могут подвергаться российской угрозе. Западные страны НАТО своими действиями доказывают, что готовы вместе с США усиливать страны восточного фланга Альянса. Это очень хороший сигнал", – сказал Горбач.

На вопрос ведущей Кристины Шкудор о том, как он оценивает вероятность полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Горбач ответил: "Считаю, что большую вероятность имеют ракетные обстрелы и задействование авиации против Украины. А вот полномасштабное вторжение, с заходом танковых колонн на территорию Украины, думаю невозможно. Полномасштабное вторжение на территорию Украины будет означать конец режима Путина. Какие-то небольшие провокации возможны, но точно не полномасштабное вторжение".

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