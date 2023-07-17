Проект "Убереги авиаторов – защити Мечту" собирает средства на приобретение медицинских автомобилей для работы в зоне боевых действий для передачи авиаторам Украины.

Сбор стартовал 14 июля и завершится 6 августа в день Воздушных Вооруженных Сил Украины.

Среди участников, присоединяющихся к сбору, разыграют 10 эксклюзивных художественных постеров.

Арт-постеры, на которых изображена "Мрія", созданы художником Дмитрием Максименко, подписаны заместителем главного конструктора "Антонов" Анатолием Волнянко. К каждому постеров приложена частичка фюзеляжа разбитого самолета АН-225 "Мрія". Постеры невозможно купить, однако у каждого есть шанс стать владельцем одного из них, поддержав сбор на скорые для авиаторов.

По окончании сбора арт-постеры будут разыграны среди всех благотворителей, присылавших донаты на счета проекта.

5 постеров получат благодетели, сделавшие самые большие донаты. Среди них за 1 место — постер с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Владельцы еще 5 постеров будут выбраны среди всех участников сбора с помощью сервиса random.org.

Еспресо – информационный партнер проекта.

Больше информации о проекте смотрите на сайте .

Реквизиты для донатов (в комментарии к перерасчету следует указать слово “Mriya”): Приватбанк , Монобанк , другие способы перевода средств указаны на сайте.