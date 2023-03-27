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Части исходного кода Twitter опубликовали на Github

27 мартa, 2023 понедельник
14:57
Технологии Twitter

Части исходного кода Twitter опубликовали на Github, платформе Microsoft для обмена кодами для разработки программного обеспечения

Об этом информирует Reuters .

Опубликовал код пользователь под ником FreeSpeechEnthusiast. По информации Github, код удалили в пятницу вечером по запросу Twitter. Однако платформа не отметила, как долго исходящий код соцсети был в общем доступе.

Сам Twitter обратился в окружной суд США Северного округа Калифорнии. Он попросил обязать Github предоставить всю идентификационную информацию о пользователе FreeSpeechEnthusiast.

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