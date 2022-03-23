Части Чернигова попросту не существует. Российские оккупанты перебрасывают войска из других направлений в сторону Мариуполя, - Денисенко

Госслужащий сделал это в эфире Еспресо.TV.



"Ситуация в Чернигове очень сложная. Части города на этот момент уже просто не существует. Но это еще блокада и не окружение. Хотя мы понимаем, что для россиян это одна из ключевых точек на сегодняшний день. Ситуация в городе напряженная, каждый день идут бои, ежедневно украинские воины сбивают минимум по одному вражескому самолету", - отметил Денисенко.



По мнению советника министра, у России нет других вариантов ведения войны, кроме стратегии Алеппо.



"Другой стратегии у россиян вообще не существует. Они используют эту тактику во всех городах, в которые подходят. То есть массой живой силы задавить противника, несмотря на количество трупов. Сегодняшние, вчерашние перехваты разговоров свидетельствуют о потерях противника в определенных боях по 300-500 людей. Но оккупантам на это глубоко плевать. Они продолжают пытаться обстрелами уничтожать любую гражданскую и гуманитарную инфраструктуру", - отметил Вадим Денисенко.



Госслужащий добавил, что российские оккупанты начали перебрасывать технику из других направлений в сторону Мариуполя.



"Мы видим, как их знаменитая "Z" пишется по верху маркировок других направлений. По сути, россияне пытаются делать перегруппировку таким образом, что ключевая точка для них на сегодняшний момент – Мариуполь", – подчеркнул Денисенко.



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