Часть жителей Мариуполя насильственно увезли в РФ, - горсовет
Российские оккупанты насильственно заставляют людей выезжать из Мариуполя на территорию РФ
Об этом сообщил горсовет в Telegram.
"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию РФ. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и хранилища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем воспользовалась сторона агрессора", - отметили в органе.
Там добавили, что захваченных жителей города вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправлялась в отдаленные города РФ, судьба других остается неизвестной.
"То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захвачивали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание", - сказал мэр Вадим Бойченко.
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