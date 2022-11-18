Об этом сообщает британская разведка.

Там отметили, что после ухода на левый берег Днепра российские войска укрепляют позиции на большинстве участков в Украине, они построили новые траншейные системы у границы с оккупированным Крымом, а также у реки Сиверский Донец между Донецкой и Луганской областями.

Отмечается, что некоторые из этих оборонных рубежей расположены на 60 км за линией фронта, что свидетельствует о подготовке россиян к дальнейшему контрнаступлению ВСУ.

Кроме того, британская разведка считает, что РФ перебросит часть войск в район Бахмута.

"Вполне вероятно, что Россия попытается в конце концов передислоцировать часть отведенных из Херсона сил для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области", — говорится в сообщении.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

В Генштабе 17 ноября сообщили о вероятности усиления наступления оккупантов на Донетчине.

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