Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Часть выведенных из Херсона российских войск могут передислоцировать под Бахмут, — британская разведка

Часть выведенных из Херсона российских войск могут передислоцировать под Бахмут, — британская разведка

18 ноября, 2022 пятница
11:09
война с Россией

Российское командование может перебросить часть выведенных из Херсона войск для усиления группировки, атакующей Бахмут Донецкой области

Об этом сообщает британская разведка.

Там отметили, что после ухода на левый берег Днепра российские войска укрепляют позиции на большинстве участков в Украине, они построили новые траншейные системы у границы с оккупированным Крымом, а также у реки Сиверский Донец между Донецкой и Луганской областями.

Отмечается, что некоторые из этих оборонных рубежей расположены на 60 км за линией фронта, что свидетельствует о подготовке россиян к дальнейшему контрнаступлению ВСУ.

Кроме того, британская разведка считает, что РФ перебросит часть войск в район Бахмута.

"Вполне вероятно, что Россия попытается в конце концов передислоцировать часть отведенных из Херсона сил для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области", — говорится в сообщении.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
  • ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
  • В Генштабе 17 ноября сообщили о вероятности усиления наступления оккупантов на  Донетчине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Херсон
Бахмут
Читайте также:
Олексій Гончаренко
17 ноября, 2022 четверг
Прочь изменников из парламента: появилась петиция о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ
Ван І
15 ноября, 2022 вторник
Китай выступил против исключения России из G20
Дмитро Пєсков
17 ноября, 2022 четверг
У Путина заявили, что им "трудно вообще представить публичные переговоры" с Украиной
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.86
    Покупка 39.86
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 40.11
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
12:46
Укрпочта
В Укрпочте анонсировали выпуск марки в честь херсонского енота
12:36
В МИД РФ заявили, что переговоры с США по Украине сейчас невозможны из-за "радикально противоположных позиций"
12:36
Армия РФ обстреливает Украину крылатыми ракетами с имитатором ядерной боеголовки, - СМИ
12:33
Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры и заместителя Ермака
12:14
Витольд Ващиковский
Шансы на принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма 50/50, - евродепутат
12:14
США проведет срочную встречу с пятью странами по утреннему запуску ракеты КНДР
12:08
Житель Николаевщины пытался продать ящик гранат, огнемет и гранатомет за $1,8 тыс.
12:05
OPINION
Производство в октябре упало из-за веерных отключений электричества
11:51
Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением привлечь к "зерновому соглашению" порт Николаев
11:44
Укрзализныця возобновляет рейсы в Херсон
11:32
Словакия передала Украине уже седьмую гаубицу Zuzana
11:24
Разрушение энергетической инфраструктуры в Херсоне предварительно оценили в 1,5–2 млрд грн
11:09
Россияне убили уже 433 ребенка в Украине
10:58
"Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят": оккупант жалуется на отсутствие еды в Кременной, - перехват
10:52
В Швеции заявили об обнаружении остатков взрывчатки рядом с "Северными потоками"
10:50
В Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии говорить об экстренной финпомощи
10:37
Россияне отпустили замглавы оккупационной администрации Херсонщины, подозреваемую в хищениях
10:30
Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины: произошло возгорание
10:19
"Надо желать мира, а не просто перемирия": Папа Франциск снова предлагает посредничество в войне в Украине
10:16
Курс валют на 18 ноября: цены в обменниках
10:15
В Полтавской области будут слышны звуки взрывов: будут проводить учебные стрельбы
10:05
В Вильнянске возросло количество погибших после российского обстрела 4-квартирного дома в ночь на 17 ноября
10:03
OPINION
"Должны были бы утопить Балтийский флот". Поляк о ракетах из России
09:51
СБУ разоблачила масштабное онлайн-казино, перевевшее в Россию почти 3 млрд грн
09:49
Петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ набрала необходимые 25 тыс. голосов
09:26
Ультиматум Маска привел к массовому увольнению сотрудников Twitter
09:25
В Харьковской области во время ликвидации последствий российских обстрелов газовой промышленности пострадали 8 работников предприятия и полицейских
09:14
Россия потеряла за сутки на войне в Украине 350 оккупантов, 6 крылатых ракет, 5 дронов и танк, - Генштаб ВСУ
09:08
Обновлено
Россияне атаковали ракетой село на Запорожье, поврежден дом культуры
09:01
Эксклюзив
Бэнкси в Украине: что означают новые работы культового художника
08:47
Свет
В Украине снова ввели стабилизационные отключения электроэнергии
08:46
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия еще не готова уйти из Украины и установить мир
08:45
Эксклюзив
Стратегических предпосылок для проведения переговоров Украины с РФ нет, - Згурец
08:30
Эксклюзив
Восемь месяцев не видел неба: херсонский волонтер рассказал о пытках и жизни в оккупации
08:26
В Донецкой области за сутки армия РФ убила мирного жителя, еще четверо ранены
08:22
Вражеские войска наступают на трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 9 городов и сел
08:15
Эксклюзив
Есть свидетельства о низком моральном состоянии российских войск на левом берегу Днепра, – эксперт Данилов
08:12
Резиденцию премьер-министра Канады в Оттаве закрыли на ремонт, который продлится несколько лет
08:00
OPINION
О хамоне, куриных окорочках и претензиях украинцев
07:56
Диалоги с советами, волк в трусах и последнее дело журналистки – 5 книг о пулях вместо разговора
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV