Часть выведенных из Херсона российских войск могут передислоцировать под Бахмут, — британская разведка
Российское командование может перебросить часть выведенных из Херсона войск для усиления группировки, атакующей Бахмут Донецкой области
Об этом сообщает британская разведка.
Там отметили, что после ухода на левый берег Днепра российские войска укрепляют позиции на большинстве участков в Украине, они построили новые траншейные системы у границы с оккупированным Крымом, а также у реки Сиверский Донец между Донецкой и Луганской областями.
Отмечается, что некоторые из этих оборонных рубежей расположены на 60 км за линией фронта, что свидетельствует о подготовке россиян к дальнейшему контрнаступлению ВСУ.
Кроме того, британская разведка считает, что РФ перебросит часть войск в район Бахмута.
"Вполне вероятно, что Россия попытается в конце концов передислоцировать часть отведенных из Херсона сил для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области", — говорится в сообщении.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
- В Генштабе 17 ноября сообщили о вероятности усиления наступления оккупантов на Донетчине.
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