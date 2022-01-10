Часть Великой китайской стены обрушилась в результате землетрясения
Часть Великой китайской стены обрушилась из-за мощного землетрясения магнитудой 6,9 балла
Об этом сообщает Global Times.
В результате землетрясения магнитудой 6,9 балла два метра Великой китайской стены обрушилось в уезде Шаньдань провинции Ганьсу, на севере Китая.
Землетрясение произошло в северо-западной провинции Цинхай в субботу в полночь на глубине 10 км.
После сильного землетрясения власти организовали проверку местных культурных памятников и обнаружили место обрушения. Установлена первичная защита, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Поврежденный участок стены находится в 114 км от эпицентра в уезде Меньюань Тибетской автономной префектуры Хайбэй в Цинхай. Землетрясение произошло в малонаселенном районе, однако несколько крупных городов ощущали толчки. Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили травмы.
Руководитель сейсмического агентства Ганьсу Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район расположен в 40 км от эпицентра землетрясения, и местные жители привыкли к подземным толчкам. Власти модернизировали местные дома и сделали их более устойчивыми, что способствует уменьшению количества жертв.
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