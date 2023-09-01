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Часть Украины с дождями и грозами, местами град: Наталья Диденко о погоде в первые выходные осени

1 сентября, 2023 пятница
13:34
Общество

В эти выходные 2 и 3 сентября в Украине прогнозируют преимущественно сухую, малооблачную погоду, однако будут и дожди с грозами и шквалами

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Начало осени, сентябрь-дебютант принесет свежий воздух, без жары.

Свежее всего будет на западе

2 сентября, в субботу, локальные дожди будут проходить по западной части Украины.

В воскресенье в западных областях дожди и грозы. Обещают более сильную активность, местами ожидают даже ливни и град. Температура воздуха там опустится до +18...+20 °C.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На остальной территории более теплая погода

В ближайшую ночь в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза.

В субботу во всех регионах Украины, кроме западного, ожидается сухая и малооблачная погода. Лишь 3 сентября осадки дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской.

В ближайшие выходные температура воздуха составит +20...+26 °C, на юге и юго-востоке до +29 °C.

В столице также будет дождь

В субботу будет сухо, а 3 сентября в Киевской области местами кратковременные дожди.

Температура воздуха около +25 °C, существенно не изменится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 2-4 сентября.

  • Напомним, 28 августа в Украине зафиксировали в 11 областях новые исторические рекорды температуры воздуха.
  • 29 августа в Киеве были снова обнаружены три рекорда. В частности, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 ° C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.
  • За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов.
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