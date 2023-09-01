Часть Украины с дождями и грозами, местами град: Наталья Диденко о погоде в первые выходные осени

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Начало осени, сентябрь-дебютант принесет свежий воздух, без жары.

Свежее всего будет на западе

2 сентября, в субботу, локальные дожди будут проходить по западной части Украины.

В воскресенье в западных областях дожди и грозы. Обещают более сильную активность, местами ожидают даже ливни и град. Температура воздуха там опустится до +18...+20 °C.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На остальной территории более теплая погода

В ближайшую ночь в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях местами кратковременный дождь, гроза.

В субботу во всех регионах Украины, кроме западного, ожидается сухая и малооблачная погода. Лишь 3 сентября осадки дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской.

В ближайшие выходные температура воздуха составит +20...+26 °C, на юге и юго-востоке до +29 °C.

В столице также будет дождь

В субботу будет сухо, а 3 сентября в Киевской области местами кратковременные дожди.

Температура воздуха около +25 °C, существенно не изменится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 2-4 сентября.