Часть Украины может накрыть пылевая буря из Африки, - климатолог

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Укринформу .

"В Сахаре очередной раз образовалась пылевая буря, но она Украину почти не затрагивает, только краем. Может захватить западные и немного северные области", - отметила она.

По словам Балабух, никаких негативных последствий от этой пылевой бури в Украине не будет, потому концентрация пыли будет очень незначительной.

Она также добавила, что в Украине наблюдается антициклональная жаркая погода в течение последних недель, но в ближайшее время пройдут дожди, которые также "вымоют" пыль из атмосферы.

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