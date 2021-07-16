Часть Украины может накрыть пылевая буря из Африки, - климатолог
Пылевая буря, которая надвигается на Европу из Сахары, может задеть часть западных и северных областей Украины
Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Укринформу .
"В Сахаре очередной раз образовалась пылевая буря, но она Украину почти не затрагивает, только краем. Может захватить западные и немного северные области", - отметила она.
По словам Балабух, никаких негативных последствий от этой пылевой бури в Украине не будет, потому концентрация пыли будет очень незначительной.
Она также добавила, что в Украине наблюдается антициклональная жаркая погода в течение последних недель, но в ближайшее время пройдут дожди, которые также "вымоют" пыль из атмосферы.
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