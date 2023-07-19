Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, дожди пройдут хотя и в разное время суток, но практически повсюду в Украине.

Где в четверг похолодает

В течение дня температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины +23+29 градусов, на юге местами будет до +30+32 градусов.

"Небольшой островок более холодной погоды выплеснется завтра на Днепропетровщине, Полтавщине и вокруг Кропивницкого - временно завтра там +19+23 градуса", - написала Диденко.

Что в Киеве

В Киеве 20 июля минимальная температура воздуха будет +15+17 градусов, максимальная +26+28 градусов. Возможен дождь с грозой.

Каким будет конец недели

В пятницу будет преимущественно без осадков, в субботу - временами дожди и похолодание в северных областях, а затем снова повышение температуры воздуха.