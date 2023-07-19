Часть Украины 20 июля ожидает приятная прохлада: прогноз погоды от Натальи Диденко
Почти во всех областях Украины 20 июля пройдут кратковременные дожди. Не заденет разве что Крым и Приазовье
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
По ее словам, дожди пройдут хотя и в разное время суток, но практически повсюду в Украине.
Где в четверг похолодает
В течение дня температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины +23+29 градусов, на юге местами будет до +30+32 градусов.
"Небольшой островок более холодной погоды выплеснется завтра на Днепропетровщине, Полтавщине и вокруг Кропивницкого - временно завтра там +19+23 градуса", - написала Диденко.
Что в Киеве
В Киеве 20 июля минимальная температура воздуха будет +15+17 градусов, максимальная +26+28 градусов. Возможен дождь с грозой.
Каким будет конец недели
В пятницу будет преимущественно без осадков, в субботу - временами дожди и похолодание в северных областях, а затем снова повышение температуры воздуха.
- На среду Наталья Диденко прогнозировала солнечную и сухую погоду.
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