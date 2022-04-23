Часть украинских беженцев возвращаются в Украину из Польши, чтобы отметить Пасху
Заместитель министра внутренних дел Польши сообщил, что тысячи украинских беженцев уехали из Польши в Украину, чтобы провести Пасхальные праздники дома
Об этом пишет The Firstnews.
За последние два дня, 22 и 21 апреля, больше украинцев покинуло Польшу, чем прибыло в Польшу. Об этом сообщил в субботу, 23 апреля, заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шафернакер.
По его словам, более 19 900 беженцев из Украины въехали в Польшу в четверг, а более 23 600 уехали домой. По словам Шефернакера, в пятницу разница увеличилась: 17 752 украинца прибыли в Польшу, а 23 833 вернулись в свою страну.
Некоторые из этих людей вернулись в свои дома, к своим семьям на Пасху, добавил он. Он также отметил, что многие украинцы, которые возвращались на Пасху, сказали, что не знают, останутся дома или вернутся в Польшу, поскольку это зависит от продолжающейся войны.
23 апреля в Пограничной службе страны сообщили, что с начала войны в Украине Польша приняла более 2,9 млн. беженцев.
В Италиюприбыло более 99 тысяч беженцев из Украины. Также в Швейцарии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев.
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